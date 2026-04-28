मुंबई में कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया चाकू; देखें मीरा रोड कांड का दिल दहलाने वाला वीडियो
Mumbai Video: मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार तड़के हुए सनसनीखेज चाकू हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति पहले सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछता है और फिर निहत्थे गार्ड व सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला कर देता है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार तड़के हुए सनसनीखेज चाकू हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति पहले सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछता है और फिर निहत्थे गार्ड व सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला कर देता है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, घटना मुंबई के नया नगर इलाके में वोकहार्ट अस्पताल के पीछे एक निर्माणाधीन इमारत में हुई। मोबाइल फुटेज में 31 वर्षीय जुबैर अंसारी को नारंगी टी-शर्ट पहने हुए दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला करते दिखाया गया है। वीडियो में चीख-पुकार सुनाई दे रही है। हमलावर एक गार्ड पर लगातार वार करता है, जबकि घायल व्यक्ति लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करता है और मदद की गुहार लगाता है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंसारी ने गार्ड राजकुमार मिश्र और सुब्रतो सेन को सबसे पहले 'कलमा' पढ़ने को कहता है। दोनों के इनकार करने पर आरोपी ने चाकू से उन पर हमला बोल देता है। इस घटना में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें वोकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
आरोपी गिरफ्तार, ISIS लिंक की जांच
मुंबई पुलिस ने घटना के करीब 90 मिनट बाद ही जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया। उसे नया नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां हत्या के प्रयास और सांप्रदायिक दुश्मनी भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अंसारी को ठाणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।
संदिग्ध सामग्री बरामद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी के घर से ISIS से जुड़ी कट्टरपंथी सामग्री, नोटबुक में 'ISIS', 'लोन वुल्फ' और 'जिहाद' जैसे शब्द बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में वह एक अकेला था या किसी बड़े साजिश का हिस्सा था।
रिपोर्ट के अनुसार, अंसारी कई साल अमेरिका में रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर भारत लौट आया। वह मीरा रोड में अकेला रहता था और ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर गुजारा करता था। पुलिस अधिकारियों को शक है कि वह ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री के संपर्क में आकर कट्टर बन गया। फिलहाल पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गलत सूचनाएं न फैलाएं। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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