मुंबई में कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया चाकू; देखें मीरा रोड कांड का दिल दहलाने वाला वीडियो

Mumbai Video: मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार तड़के हुए सनसनीखेज चाकू हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति पहले सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछता है और फिर निहत्थे गार्ड व सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला कर देता है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार तड़के हुए सनसनीखेज चाकू हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति पहले सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछता है और फिर निहत्थे गार्ड व सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला कर देता है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, घटना मुंबई के नया नगर इलाके में वोकहार्ट अस्पताल के पीछे एक निर्माणाधीन इमारत में हुई। मोबाइल फुटेज में 31 वर्षीय जुबैर अंसारी को नारंगी टी-शर्ट पहने हुए दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला करते दिखाया गया है। वीडियो में चीख-पुकार सुनाई दे रही है। हमलावर एक गार्ड पर लगातार वार करता है, जबकि घायल व्यक्ति लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करता है और मदद की गुहार लगाता है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंसारी ने गार्ड राजकुमार मिश्र और सुब्रतो सेन को सबसे पहले 'कलमा' पढ़ने को कहता है। दोनों के इनकार करने पर आरोपी ने चाकू से उन पर हमला बोल देता है। इस घटना में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें वोकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

आरोपी गिरफ्तार, ISIS लिंक की जांच मुंबई पुलिस ने घटना के करीब 90 मिनट बाद ही जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया। उसे नया नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां हत्या के प्रयास और सांप्रदायिक दुश्मनी भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अंसारी को ठाणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।

संदिग्ध सामग्री बरामद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी के घर से ISIS से जुड़ी कट्टरपंथी सामग्री, नोटबुक में 'ISIS', 'लोन वुल्फ' और 'जिहाद' जैसे शब्द बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में वह एक अकेला था या किसी बड़े साजिश का हिस्सा था।