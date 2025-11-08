मुंबई-लंदन एयर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण देरी, यात्री फंसे

संक्षेप: उड़ानएआई129 को पहले सुबह जल्दी रवाना होना था लेकिन उड़ान-पूर्व जांच के दौरान विमान में तकनीकी खामियां पाए जाने के बाद इसकी उड़ान स्थगित कर दी गई। यात्रियों के अनुसार पहली घोषणा में 30 मिनट की देरी का उल्लेख किया गया था।

मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान शनिवार को उड़ान भरने से कुछ समय पहले तकनीकी खराबी के कारण लगभग सात घंटे देर से चली जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री फंस गए और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उड़ानएआई129 को पहले सुबह जल्दी रवाना होना था लेकिन उड़ान-पूर्व जांच के दौरान विमान में तकनीकी खामियां पाए जाने के बाद इसकी उड़ान स्थगित कर दी गई। यात्रियों के अनुसार पहली घोषणा में 30 मिनट की देरी का उल्लेख किया गया था। विमान में सवारियां सुबह लगभग छह बजे ही शुरू हुईं और यात्रियों के अपनी सीटों पर बैठने के बाद भी विमान एक घंटे से ज़्यादा समय तक रुका रहा।

बाद में चालक दल ने यात्रियों को सूचित किया कि तकनीकी खराबी के कारण उड़ान आगे नहीं बढ़ सकती और सुरक्षा कारणों से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। लगभग 8:15 बजे, यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए विमान से उतरने का निर्देश दिया गया, जिसमें हैंड बैगेज की दोबारा जाँच भी शामिल थी, जिससे देरी और बढ़ गई।

कई यात्रियों ने लंबी प्रतीक्षा अवधि, नींद की कमी और प्रस्थान की अनिश्चितता पर निराशा व्यक्त की। बाद में एयर इंडिया ने अपराह्न एक बजे के संशोधित प्रस्थान समय की घोषणा की और कहा कि मंजूरी से पहले विमान का गहन तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है।

एयर इंडिया के अधिकारियों ने पुष्टि की कि संदिग्ध खराबी के कारण विमान को वापस बुलाने के तुरंत बाद बे में वापस कर दिया गया था। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, "यात्री सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उड़ान को फिर से र्निर्धारित करने से पहले व्यापक रखरखाव जांच की गई थी।"

प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल अपनी अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा तक पहुंच गया था, जिसके कारण वह अस्थायी रूप से विमान का संचालन नहीं कर पाए। एयरलाइन ने असुविधा पर खेद व्यक्त किया और कहा कि हवाई अड्डे के लाउंज में यात्रियों को जलपान और भोजन उपलब्ध कराया गया, जबकि ग्राउंड स्टाफ ने पूरी सहायता प्रदान की।