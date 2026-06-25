मुंबई लोकल में खूनी खेल: बहस के बाद चुप हो गया था मयंक, लेकिन गालियां देता रहा रोशन, हैरान कर देगी पूरी कहानी

हत्यारे को पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने तुरंत 7 अलग-अलग टीमें बनाईं और बोरीवली से लेकर पनवेल तक के 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मंगलवार रात को तेज बारिश के दौरान लोकल ट्रेन का दरवाजा खुला रखने या बंद करने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई है, जो विरार के रहने वाले थे और अंधेरी के वेस्टसाइड आउटलेट में काम करते थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी रोशन सुवर्णा (30 वर्ष) को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पनवेल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मीरा-भायंदर का निवासी है और मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो हब में बारकोड मेकर का काम करता है।

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना मंगलवार रात करीब 10:42 बजे शुरू हुई, जब मयंक और रोशन दोनों अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में सवार हुए। उस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। डिब्बे का दरवाजा खुला होने के कारण बारिश का पानी अंदर आ रहा था। मयंक चाहते थे कि पानी से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए, जबकि रोशन दरवाजा खुला रखने की जिद पर अड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

बीच-बचाव के बाद भी नहीं माना आरोपी बोरीवली रेलवे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय खुपरकर ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि ट्रेन जैसे ही अंधेरी से बोरीवली के बीच बढ़ी, विवाद और ज्यादा उग्र हो गया। रोशन लगातार आक्रामक हो रहा था। डिब्बे में मौजूद बाकी यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और रोशन को समझाया कि खुले दरवाजे की वजह से लोग भीग रहे हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

मामला शांत करने के लिए कुछ यात्रियों ने मयंक को सलाह दी कि वह डिब्बे के दूसरे दरवाजे की तरफ चले जाएं ताकि दोनों के बीच दूरी बन सके। उस समय डिब्बे में करीब 50 यात्री मौजूद थे, जिन्होंने समझाकर मामले को शांत करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी ने भी आरोपी को शारीरिक रूप से रोकने का प्रयास नहीं किया।

चलती ट्रेन में खूनी खेल मयंक के दूर जाने के बाद भी रोशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उन्हें लगातार गालियां देता रहा। इसके बाद, ट्रेन जब गोरेगांव और मालाड स्टेशनों के बीच थी, तब रोशन ने अपने बैग की चेन खोली, उसमें से एक चाकू निकाला और मयंक की तरफ बढ़ा। उसने चलती ट्रेन के भीतर ही 22 साल के मयंक के पेट और छाती पर तीन से चार बार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।

रात करीब 11:04 बजे जैसे ही ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची, ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी रोशन डिब्बे से कूदकर वहां से भाग निकला।

अस्पताल में तोड़ा दम घटना की सूचना मिलते ही रात करीब 11:07 बजे GRP और आरपीएफ RPF के जवान डिब्बे में पहुंचे। खून से लथपथ मयंक को तुरंत बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम ले जाया गया और बाद में कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि, डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, बुधवार तड़के इलाज के दौरान मयंक ने दम तोड़ दिया।

CCTV और पैसेंजर्स के वीडियो से पकड़ा गया कातिल हत्यारे को पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने तुरंत 7 अलग-अलग टीमें बनाईं और बोरीवली से लेकर पनवेल तक के 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।