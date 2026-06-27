मुंबई लोकल में हत्या, आरोपी ने कबूल कर लिया जुर्म; खुद ही बताई पूरी कहानी
मुंबई लोकल में युवक की हत्या करने के आरोपी सचिन रमेश सुवर्णा ने जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उस दिन ट्रेन में क्या हुआ था कि उसने मयंक लोहार की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शराब भी पी रखी थी।
मुंबई लोकल में सहयात्री पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी सचिन रमेश सुवर्ण को बोरीवली कोर्ट ने 29 जून तक की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने बताया है कि घटना के वक्त आरोपी ने शराब पी रखी थी। सचिन ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक मयंक लोहार ने आरोपी से दरवाजा बंद करने को कहा था। बारिश की वजह से पानी अंदर आ रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और लोहार ने आरोपी को मुक्का मार दिया।
आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म
आरोपी ने पुलिस को बताया कि ट्रेन के अन्य यात्री भी लोहार की ओर हो गए और उसे परेशान करने लगे। आरोपी ने शराब पी रखी थी और उसने एक धारदार चाकू निकाल लिया उसने लोहार के सीने और पेट पर चाकू से वार किया। 24 जून को आरोपी को बोरीवली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की हिरासत मांगी थी ताकि हमले में प्रयोग किया गया हथियार बरामद किया जा सके। पुलिस ने अदालत को बताया कि अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद करने, हत्या के पीछे के मकसद और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) का पता लगाने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
मामूली बहस के बाद हत्या
पुलिस के मुताबिक, चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन जैसे ही रात 10:42 बजे अंधेरी स्टेशन पर रुकी, लोहार और सुवर्णा के बीच बहस शुरू हो गई। इसी के बाद यह घटना हुई। चाकू से हमला होने के बाद लोहार खून से लथपथ होकर गिर गया, जबकि सुवर्णा बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसका पता लगाया गया। जीआरपी और आरपीएफ के जवान उसे लेकर अस्पताल गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पश्चिमी रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रेन 11 बजकर 4 मिनट पर बोरीवली स्टेशन पहुंची थी। इसके बाद तुरंत और जीआरपी और आरपीएफ ने ऐक्शन लिया और स्ट्रेचर से लेकर गए। उसे 11 बजकर 22 मिनट पर स्टेशन के इमर्जेंसी रूम लाया गया। इसके बाद 11.42 पर शताब्दी अस्पताल भेज दिया गया। प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज एजेंसी क सौंप दिए। घटना की जांच करने के लिए रात 1 बजे ही अधिकारियों ने बोरीवली स्टेशन का मुआयना किया था।
मृतक लोहार की बहन ने कहा कि उनके भाई का किसी के साथ आजतक झगड़ा नहीं हुआ। वह जल्दी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होता था। परिवार का कहना है कि आखिर ट्रेन में लोग हथियार लेकर कैसे चल रहे हैं। यह प्रशासन की लापरवाही है। इस तरह से बात-बातपर हत्या होना बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुवर्णा एयरपोर्ट के कार्गेो सेक्शन में काम करता था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें