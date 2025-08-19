Mumbai heavy Rains public life distress water is up to waist in many places 7 people died in Maharashtra भारी बारिश से मुंबई बेहाल, जगह-जगह कमर तक पानी; महाराष्ट्र में 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट, Maharashtra Hindi News - Hindustan
भारी बारिश से मुंबई बेहाल, जगह-जगह कमर तक पानी; महाराष्ट्र में 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट

मुंबई में लगातार चौथे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे आमजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खासकर निचले इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। भारी बारिश के चलते अंधेरी सब-वे बंद कर दिया गया है।

Pramod Praveen भाषा, मुंबईTue, 19 Aug 2025 08:27 AM
Mumbai Heavy Rains: पिछले चार दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से देश की आर्थिक नगरी मुंबई बेहाल हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। इसकी वजह से कई इलाकों में कमर भर पानी जमा हो चुका है। इससे न केवल यातायात बाधित हुई है बल्कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल कॉलेजों में जहां छुट्टी कर दी गई है, वहीं विमानों की उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण सात लोगों की मौत हो गई है।

उन्होंने बताया कि लगातार बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंसे हुए हैं जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है। राज्य सचिवालय में एक बैठक में बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है। कोंकण में कुछ नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है।’’

IMD का 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

उन्होंने कहा, ‘‘अलमाटी बांध पर कर्नाटक सरकार के साथ लगातार समन्वय जारी है..।’’ फडणवीस ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में राज्य भर में वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, ‘‘रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 17-21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।’’

800 गांव भारी बारिश से प्रभावित

उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर मंडल में 800 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं। विदर्भ में लगभग दो लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल बर्बाद होने की खबर है। फडणवीस ने कहा, ‘‘मुंबई में आठ घंटों में 170 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां 14 जगहों पर जलभराव हुआ, लेकिन केवल दो जगहों पर यातायात बाधित हुआ। रेलवे और मेट्रो सेवाओं का परिचालन सुचारू हैं। अगले 10-12 घंटे बेहद अहम हैं। स्थानीय निकायों को अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है।’’

नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका से पांच लोग लापता

फडणवीस ने इससे पहले संवाददाताओं को बताया था कि मुंबई से करीब 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका से पांच लोग लापता बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालुका में स्थित महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना लेंडी बांध के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि लातूर, उदगीर और पड़ोसी कर्नाटक से बड़ी मात्रा में पानी इस क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है।

नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सैन्य दल को बुलाया है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने रविवार को भारी बारिश के बीच मुखेड़ तालुका के रावनगांव और हसनाल गांवों में फंसे 21 लोगों को बचाया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के सात जिलों में पिछले पांच दिनों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 205 पशुधन की हानि हुई है।

आदित्य ठाकरे के आरोप

मुंबई में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो जाने के बीच शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को आरोप लगाया कि एक घोटाले के कारण सड़कें खराब हो गई हैं और उन्होंने स्थिति से निपटने में बीएमसी की तैयारियों पर सवाल उठाये। ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव नहीं हो पाने के कारण पिछले तीन सालों से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। यहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन चुनाव न होने का मतलब जवाबदेही का अभाव भी है।