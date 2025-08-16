mumbai heavy rain red alert two died in land slide मुंबई में भारी बारिश से मचा कोहराम, भूस्खलन में दो की मौत; रेड अलर्ट जारी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़mumbai heavy rain red alert two died in land slide

मुंबई में भारी बारिश से मचा कोहराम, भूस्खलन में दो की मौत; रेड अलर्ट जारी

मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भूस्खलन से दो लोगों की जान चली गई है। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:07 AM
मुंबई में जोरदार बारिश से जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। जलभराव की वजह से परिवहन ठप हो गया है और लोगों को आने-जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले शामिल हैं। वहीं नासिक, पुणे, सतारा, जलगांव और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में कुरला, अंधेरी सबवे, चेंबूर, मिलान सबवे, गांधी मार्केट और किंग्स सर्कल समेत कई प्रमुख स्थानों पर जलजमाव हो गया है। गांधी मार्केट इलाके में वाहनों की आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी ने जानकारी दी है कि मौसम विभाग ने शहर में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाए।

मौसम विभाग के मुताबिक पालघर में रविवार से बारिश में इजाफा हो सकता है। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से इस इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोल्हापुर, अमरावती, वर्धा और नागपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को मराठवाड़ा में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और उत्तरी महाराष्ट्र में मध्यम बारिश हो सकती है।

भूस्खलन से दो की मौत

मुंबई की जनकल्याण सोसाइटी में भूस्खलन की वजह से कम से दो की मौत हो गई है और दो लोग घायल हैं।

16 अगस्त को रात में भारी बारिश बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक विखरोली और घाटकोपर में 207 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।