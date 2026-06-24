VIDEO: बारिश की वजह से परेशान मुंबई, मेयर बोलीं- सब कंट्रोल में; तभी पीछे हो गया कांड

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों बारिश की वजह से परेशान हैं। बुधवार को जमीनी स्तर पर बीएमसी का काम देखने के लिए पहुंची मेयर रितु तावड़े के सामने ही एक ऐसी घटना हो गई, जिससे पास खड़े बीएमसी अधिकारियों की हालत खराब हो गई।

Mumbai rain: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों भारी बारिश और उसकी वजह से हो रहे जल-भराव की वजह से परेशान हैं। विपक्षी जल भराव के लिए भाजपा की मेयर ऋतु तावड़े पर हमला कर रहा है, तो मेयर भी जगह-जगह जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। लेकिन इसी बीच बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने मेयर और उनके साथ मौजूद कर्मचारियों को गुस्सा दिला दिया। दरअसल मुंबई के दादर गांधी मार्केट का जायजा ले रहीं ऋतु तावणे के साथ में मीडिया भी मौजूद था। ठीक उसी वक्त एक सख्स गड्ढे में जा गिरा। इसको देखकर मेयर बीएमसी अधिकारियों पर बुरी तरह से भड़कने लगीं। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अगर मुंबई में कहीं भी मैनहॉल खुला मिला, तो सीधे वॉर्ड अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा।

बारिश में जल भराव और विपक्ष के हमलों का सामना कर रहीं मेयर का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर ाया तो तुरंत ही वायरल हो गया। दरअसल, व्यक्ति के गिरने के ठीक पहले ही मेयर मीडिया से बात करते हुए कह रही थीं कि सब कुछ कंट्रोल में हैं। लेकिन जैसे ही वह पलटी तभी छाता लिए एक शख्स पानी के गड्ढे में गिर गया। हालांकि, उसे चोट नहीं लगी, लेकिन इस घटना ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। इसके तुरंत बाद ही मेयर ने वहां मौजूद अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहा कि क्या यही आपकी व्यवस्था है? मेयर की डांट के बाद सभी अधिकारियों के चेहरे लटके हुए नजर आए।

इस घटना से पहले मुबई के तमाम विपक्षी नेताओं ने मेयर के ऊपर निशाना साधा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्या ठाकरे ने मेयर ऋतु तावडे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर इतना ध्यान दिया है कि मुंबई की क्या हालत हो रही है। उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, "घर में बैठकर काम करने वाले जरा ग्राउंड जीरो पर आकर देखें कि काम कैसे होता है।"