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मराठी में नाम लिखो वरना शिवसेना स्टाइल में होगा एक्शन, मुंबई के डिप्टी मेयर की चेतावनी, 5-स्टार होटलों को भी चेतावनी

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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संजय घाडी ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी इस नियम को लागू करने में ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों और 5 स्टार होटलों को मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 1 महीने का समय दिया है।

मराठी में नाम लिखो वरना शिवसेना स्टाइल में होगा एक्शन, मुंबई के डिप्टी मेयर की चेतावनी, 5-स्टार होटलों को भी चेतावनी

मुंबई में दुकानदारों और होटलों के लिए मराठी भाषा में साइनबोर्ड लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि शहर की सभी दुकानों और फाइव-स्टार होटलों को एक महीने के अंदर मराठी साइनबोर्ड लगाने होंगे। उन्होंने ऐसा न करने पर उन्होंने शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई की धमकी भी दी है।

बुधवार को BMC के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद घाडी ने पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भी दुकानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने एक बयान में कहा, “जो दुकानदार अभी भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके पास सुधार के लिए केवल एक महीने का समय है।”

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शिवसेना अधिकारी घाडी ने सख्ती दिखाते हुए आगे कहा कि अगर एक महीने की समय सीमा के भीतर मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाए गए, तो पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। संजय घाडी ने कहा, “मुंबई नगरपालिका की तरफ से, जिन्होंने अपने दुकान या कंपनी या होटल के ऊपर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगाए हैं उनको हमने एक महीने का पीरियड दिया है।… अगले 15 दिन में उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।… नहीं तो हमको बालासाहब ने भी सिखाया है, उसी शिवसेना स्टाइल में एक्शन लेंगे।”

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डिप्टी मेयर द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में करीब 9 लाख दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। इनमें से 5,020 ने अभी तक मराठी साइनबोर्ड के नियम का पालन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि बीएमसी अब तक 3,114 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। घाडी ने आगे चेतावनी दी कि जो अधिकारी नियमों में ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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