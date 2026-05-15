मराठी में नाम लिखो वरना शिवसेना स्टाइल में होगा एक्शन, मुंबई के डिप्टी मेयर की चेतावनी, 5-स्टार होटलों को भी चेतावनी

संजय घाडी ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी इस नियम को लागू करने में ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों और 5 स्टार होटलों को मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 1 महीने का समय दिया है।

मुंबई में दुकानदारों और होटलों के लिए मराठी भाषा में साइनबोर्ड लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि शहर की सभी दुकानों और फाइव-स्टार होटलों को एक महीने के अंदर मराठी साइनबोर्ड लगाने होंगे। उन्होंने ऐसा न करने पर उन्होंने शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई की धमकी भी दी है।

बुधवार को BMC के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद घाडी ने पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भी दुकानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने एक बयान में कहा, “जो दुकानदार अभी भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके पास सुधार के लिए केवल एक महीने का समय है।”

शिवसेना अधिकारी घाडी ने सख्ती दिखाते हुए आगे कहा कि अगर एक महीने की समय सीमा के भीतर मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाए गए, तो पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। संजय घाडी ने कहा, “मुंबई नगरपालिका की तरफ से, जिन्होंने अपने दुकान या कंपनी या होटल के ऊपर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगाए हैं उनको हमने एक महीने का पीरियड दिया है।… अगले 15 दिन में उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।… नहीं तो हमको बालासाहब ने भी सिखाया है, उसी शिवसेना स्टाइल में एक्शन लेंगे।”