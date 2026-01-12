लाडकी बहिन पर बवाल; चुनाव बाद महिलाओं को पैसा जारी करने की मांग, कांग्रेस पर भड़की BJP

संक्षेप: लाडकी बहिन राज्य की योजना है जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि लखपति दीदी केंद्र सरकार की पहल है जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय सालाना कम से कम 1 लाख रुपये करना है।

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। महायुति सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निकाय चुनाव समाप्त होने तक लाडकी बहिन योजना के तहत मासिक भत्ते के वितरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा कि 2024 में शुरू की गई यह सरकारी योजना 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत दिसंबर, 2025 और इस साल जनवरी महीने की किस्तें नगर निगम चुनाव समाप्त होने के बाद ही जारी करे, ताकि योजना की 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों पर कोई असर न पड़े। इस पर बावनकुले ने दावा किया कि कांग्रेस ने अतीत में भी इस योजना के खिलाफ इसी तरह के प्रयास किए थे, जब पार्टी नेता नाना पटोले के एक करीबी सहयोगी ने इस पहल के शुरू होने पर उच्च न्यायालय का रुख किया था, जबकि पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वे इसे बंद करा देंगे।

कांग्रेस पर महिला-विरोधी होने का लगाया आरोप चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, ‘कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। लाडकी बहिन योजना सरकार की एक चालू योजना है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का निर्वाचन आयोग को लिखा गया पत्र उसके महिला-विरोधी रवैये को दर्शाता है। बावनकुले ने नागपुर भाजपा अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी के साथ नागपुर नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सत्ता में आने पर विकसित नागपुर की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नागपुर के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।