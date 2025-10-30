मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने के बजाए... मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले का खौफनाक वीडियो

संक्षेप: स्टूडियो की पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लास में पढ़ने वाले 17 बच्चों और दो अन्य को एक व्यक्ति ने बंधक बना लिया था। घटना की सूचना मिलते ही अफरातफरी मच गई और चिंतित अभिभावक स्टूडियो पहुंच गए।

मुंबई के आरए स्टूडियो में गुरुवार दोपहर उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब परिसर के अंदर 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को बंधक बनाए जाने की खबर फैल गई। बाद में मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को छुड़ा लिया। बच्चों को बंधक बनाने वाले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कह रहा है कि कुछ बात करना चाहता है और उसके जवाब चाहता है। उसने खुद का नाम रोहित आर्या बताया है। वहीं, पुलिस ने बंधक बनाने के आरोपी व्यक्ति को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामने आए वीडियो में शख्स ने कहा, ''मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने के बजाए मैंने एक प्लान बनाया और इधर कुछ बच्चों को बंधक बनाया। मेरी ज्यादा डिमांड नहीं है, बस सिंपल डिमांड हैं। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। न मैं आतंकवादी हूं और न ही मेरी पैसों की डिमांड है। सिंपल बातचीत करनी है, जिसकी वजह से मैंने बच्चों को बंधक बनाया है।'

उसने आगे कहा, ‘आपकी तरफ से एक भी गलत कदम से ऐसा सकता है कि मैं पूरी जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या न मरूं, उससे बच्चे हर्ट होंगे। उससे ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे न चुना जाए, बल्कि उन लोगों को माना जाए जो बिना वजह से यह सब ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि आम आदमी सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊंगा। मेरे साथ और भी कई लोग हैं। मैं बात करके हल देने वाला हूं।प्लीज मुझे ट्रिगर मत करिए कि मैं किसी को चोट पहुंचा दूं।’