रॉकेट और आसमानी पटाखों पर मुंबई में लगी रोक, आग लगने की घटनाओं के बाद बड़ा ऐक्शन

दिवाली की रात मुंबई के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुईं। इन हादसों में कई झोपड़ियां, दुकानें, गैरेज और व्यावसायिक इमारत के कुछ हिस्से आग की चपेट में आ गए। रॉकेट जैसे हवाई पटाखे खतरनाक हैं।

मुंबई में दिवाली की रात आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। यह पाबंदी शहर की सभी रिहायशी इमारतों, उनकी छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकार क्षेत्र में 9 नवंबर से 25 नवंबर की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और इस तरह के हवाई पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन पटाखों से आग लगने का खतरा बना हुआ है। यह फैसला लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

दिवाली की रात मुंबई के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाएं सामने आई थीं। इन हादसों में कई झोपड़ियां, दुकानें, गैरेज और व्यावसायिक इमारत के कुछ हिस्से आग की चपेट में आ गए। रॉकेट और दूसरे हवाई पटाखे जलने के बाद आसमान में जाते हैं और फिर छतों, बालकनी, खिड़कियों या दूसरी जगहों पर गिर सकते हैं। अगर ये किसी ज्वलनशील सामान के संपर्क में आते हैं तो आग लग सकती है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में यह खतरा और बढ़ जाता है। यहां ऊंची इमारतें, झुग्गी-बस्तियां, संकरी सड़कें और एक-दूसरे से सटी रिहायशी व व्यावसायिक इमारतें हैं। ऐसे इलाकों में आग लगने पर लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई यह आदेश अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने जारी किया है। इसमें साफ किया गया कि रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि, उन्हें जलाने के लिए पहले से लागू कानूनों, संबंधित अधिकारियों के निर्देशों और अदालतों के आदेशों का पालन करना होगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को लोगों के बीच इस पाबंदी को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि आग की घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।