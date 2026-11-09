रॉकेट और आसमानी पटाखों पर मुंबई में लगी रोक, आग लगने की घटनाओं के बाद बड़ा ऐक्शन
दिवाली की रात मुंबई के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुईं। इन हादसों में कई झोपड़ियां, दुकानें, गैरेज और व्यावसायिक इमारत के कुछ हिस्से आग की चपेट में आ गए। रॉकेट जैसे हवाई पटाखे खतरनाक हैं।
मुंबई में दिवाली की रात आग लगने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन ने रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। यह पाबंदी शहर की सभी रिहायशी इमारतों, उनकी छतों, बालकनी और झुग्गी-बस्तियों में लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकार क्षेत्र में 9 नवंबर से 25 नवंबर की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और इस तरह के हवाई पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन पटाखों से आग लगने का खतरा बना हुआ है। यह फैसला लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
दिवाली की रात मुंबई के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाएं सामने आई थीं। इन हादसों में कई झोपड़ियां, दुकानें, गैरेज और व्यावसायिक इमारत के कुछ हिस्से आग की चपेट में आ गए। रॉकेट और दूसरे हवाई पटाखे जलने के बाद आसमान में जाते हैं और फिर छतों, बालकनी, खिड़कियों या दूसरी जगहों पर गिर सकते हैं। अगर ये किसी ज्वलनशील सामान के संपर्क में आते हैं तो आग लग सकती है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में यह खतरा और बढ़ जाता है। यहां ऊंची इमारतें, झुग्गी-बस्तियां, संकरी सड़कें और एक-दूसरे से सटी रिहायशी व व्यावसायिक इमारतें हैं। ऐसे इलाकों में आग लगने पर लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई
यह आदेश अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने जारी किया है। इसमें साफ किया गया कि रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि, उन्हें जलाने के लिए पहले से लागू कानूनों, संबंधित अधिकारियों के निर्देशों और अदालतों के आदेशों का पालन करना होगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को लोगों के बीच इस पाबंदी को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि आग की घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।
लोगों से सावधानी बरतने की अपील
इससे पहले मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि लोग जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं और रिहायशी इमारतों या फुटपाथों के पास पटाखे न जलाएं। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने उन मामलों में पुलिस कार्रवाई की मांग की है, जिनमें रॉकेट या हवाई पटाखे लोगों के घरों में घुसने से आग लगी। पूर्व राज्य पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को निश्चित रूप से आधिकारिक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इन घटनाओं पर सफाई देने की मांग भी की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें