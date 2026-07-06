ठेकेदार नहीं, प्रकृति जिम्मेदार... मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन को MSRDC ने बताया 'ईश्वरीय घटना'
भारी बारिश ने 6695 करोड़ रुपये की मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को पहला बड़ा झटका दे दिया। सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन होने से 'मिसिंग लिंक' के पहले सुरंग के पास यातायात पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इस घटना को 'ईश्वरीय प्रकोप' बताया है।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण मायानगरी मुंबई में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच मानसून की भारी बारिश के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन हो गया, जिस कारण पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोमवार तड़के यातायात के लिए बंद हो गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने इस घटना को 'ईश्वरीय घटना' करार देते हुए ठेकेदार की ओर से किसी लापरवाही से इनकार किया है। एमएसआरडीसी के उपाध्यक्ष अनिल कुमार गायकवाड़ ने कहा कि यह ठेकेदार की गलती नहीं है, बल्कि प्रकृति का प्रकोप है।
वहीं, निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पत्थर गिरने से बचाव के लिए उपाय किए गए थे, जिनकी जांच आईआईटी-बॉम्बे द्वारा की गई थी। इन उपायों में सुरंग के ऊपर पहाड़ पर 15 मीटर ऊंचाई तक चट्टानों को रोकने के लिए जाली लगाई गई है, जो अभी भी सुरक्षित है। अधिकारी ने आगे कहा कि लेकिन गिरते पत्थर लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश प्राकृतिक आपदा के समान है, जिसे रोकना इंजीनियरिंग की सीमाओं से परे है। बारिश रुकने के बाद हम चट्टानों का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि जाली को और ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। हालांकि, यह महंगा काम होगा और इसमें वन भूमि से गुजरना पड़ेगा।
सोमवार सुबह 3:30 बजे हुई घटना
बताया जा रहा है कि भूस्खलन सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे पुणे-मुंबई दिशा में ‘अधूरे लिंक’ के पहले सुरंग के निकास के पास हुआ। भारी बारिश के कारण ऊपर से चट्टानें खिसक गईं, जिससे सुरंग-2 का प्रवेश द्वार पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई और मार्ग यातायात के लिए असुरक्षित हो गया। अनिल कुमार गायकवाड़ ने बताया कि तेज बारिश के कारण बड़े-बड़े पत्थर सुरंग-2 के मुहाने पर गिरे। सुरंग की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन किनारों पर बने बाहरी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरंग को कोई संरचनात्मक क्षति नहीं हुई है। आईआईटी-बॉम्बे के अनुमोदन के बाद रॉक बोल्ट, स्टील मेश और अन्य सुरक्षा उपायों से ढलान को मजबूत किया गया था। सुरक्षा प्रणालियों ने पत्थरों की गति कम कर दी, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया।
फिलहाल यातायात प्रभावित
भूस्खलन के कारण 13.3 किलोमीटर लंबे 'मिसिंग लिंक' का पुणे-मुंबई मार्ग बंद कर दिया गया है। मुंबई-पुणे दिशा में यातायात बहाल है, लेकिन मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों को पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग (एनएच-48) पर डायवर्ट किया जा रहा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 'मामूली घटना' बताकर खारिज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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