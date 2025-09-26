इस तारीख से पहले नहीं होगी मॉनसून की विदाई, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा; महाराष्ट्र में अलर्ट

सामान्य तौर पर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सितंबर के अंत तक महाराष्ट्र से विदा लेना शुरू कर देता है, लेकिन इस साल निम्न दबाव क्षेत्र और अन्य मौसमी गतिविधियों के कारण मॉनसून की वापसी में देरी हो सकती है।

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 26 से 28 सितंबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर (कम दबाव) सिस्टम के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी से मध्यम बारिश का कारण बन सकता है।

राज्य सरकार के डीजीआईपीआर (निदेशालय, सामान्य जानकारी एवं जनसंपर्क) ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दक्षिण विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में 26 सितंबर की दोपहर से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसमें गढ़चिरोली, चंद्रपुर, यवतमाल और नांदेड़ जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के बाकी इलाकों में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं।

5 अक्टूबर से पहले नहीं होगी मॉनसून की विदाई डीजीआईपीआर ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी महाराष्ट्र से 5 अक्टूबर से पहले होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि गतिविधियां तय करें और पहले से कटाई की गई फसलों को बारिश और तेज हवाओं से बचाकर रखें।

बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दक्षिण मराठवाड़ा, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में नदियों और नालों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।