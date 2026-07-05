मुंबई में मॉनसून का कहर; बारिश के बीच पेड़ गिरने से एक और मौत, दुकानदार की गई जान
दूसरी घटना में शनिवार रात नवी मुंबई के बेलापुर स्थित शाहबाज गांव में पांच मंजिला अविघ्न सहकारी आवासीय सोसाइटी की पहली मंजिल की बालकनी का स्लैब गिर गया। घटना के बाद एहतियातन इमारत के सभी 17 फ्लैट खाली करा लिए गए।
मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच रविवार को पेड़ गिरने की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। शहर के कुर्ला पश्चिम स्थित नौपाड़ा इलाके में हिंदी बीएमसी स्कूल के पास दोपहर करीब 12:40 बजे एक बड़ा पेड़ अचानक दुकान पर गिर गया। हादसे में 63 वर्षीय यूनुस कुंदावाला गंभीर रूप से मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे से उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद यूनुस को फौजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अधिकारियों ने का कहना है कि भारी बारिश के कारण पेड़ कमजोर होकर गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। हफ्ते भर के भीतर मुंबई में पेड़ गिरने से हुई यह दूसरी मौत है। इससे पहले 30 जून को चेंबूर इलाके में एक पेड़ उखड़कर चलती स्कूल बस पर गिर गया था। उस हादसे में 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे और लोग घायल हो गए थे। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में पेड़ गिरने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इमारत का हिस्सा ढहने से 2 लोग घायल
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसके कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, पेड़ गिर गए और एक इमारत का हिस्सा ढहने से दो लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को पिछले 24 घंटे में कुल 93 शिकायतें मिलीं जिनमें पेड़ व उसकी टहनियां गिरने की 46, जलभराव की 24, परिसर की दीवार ढहने की आठ और भूस्खलन की एक घटना शामिल हैं। ठाणे शहर, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, डोंबिवली और नवी मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया जिससे कई लोग फंस गए।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिन तक क्षेत्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार रात वागले एस्टेट क्षेत्र के किसान नगर स्थित 45 वर्ष पुरानी दो मंजिला तिवारी भवन की पहली मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। उस समय वहां से गुजर रहे नूरी इस्लाम शेख और सुरेश थापा घायल हो गए। शेख के सिर और कंधे में चोटें आई हैं। उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तडवी ने कहा, 'घटना के बाद एहतियातन पूरी इमारत खाली करा ली गई। ऊपरी मंजिल के फ्लैट में रहने वाले एक परिवार को ठाणे महानगर पालिका के एक स्कूल में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें