मुंबई में मॉनसून का कहर; बारिश के बीच पेड़ गिरने से एक और मौत, दुकानदार की गई जान

दूसरी घटना में शनिवार रात नवी मुंबई के बेलापुर स्थित शाहबाज गांव में पांच मंजिला अविघ्न सहकारी आवासीय सोसाइटी की पहली मंजिल की बालकनी का स्लैब गिर गया। घटना के बाद एहतियातन इमारत के सभी 17 फ्लैट खाली करा लिए गए।

मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच रविवार को पेड़ गिरने की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। शहर के कुर्ला पश्चिम स्थित नौपाड़ा इलाके में हिंदी बीएमसी स्कूल के पास दोपहर करीब 12:40 बजे एक बड़ा पेड़ अचानक दुकान पर गिर गया। हादसे में 63 वर्षीय यूनुस कुंदावाला गंभीर रूप से मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे से उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद यूनुस को फौजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अधिकारियों ने का कहना है कि भारी बारिश के कारण पेड़ कमजोर होकर गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। हफ्ते भर के भीतर मुंबई में पेड़ गिरने से हुई यह दूसरी मौत है। इससे पहले 30 जून को चेंबूर इलाके में एक पेड़ उखड़कर चलती स्कूल बस पर गिर गया था। उस हादसे में 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे और लोग घायल हो गए थे। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में पेड़ गिरने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इमारत का हिस्सा ढहने से 2 लोग घायल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसके कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, पेड़ गिर गए और एक इमारत का हिस्सा ढहने से दो लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को पिछले 24 घंटे में कुल 93 शिकायतें मिलीं जिनमें पेड़ व उसकी टहनियां गिरने की 46, जलभराव की 24, परिसर की दीवार ढहने की आठ और भूस्खलन की एक घटना शामिल हैं। ठाणे शहर, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, डोंबिवली और नवी मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया जिससे कई लोग फंस गए।