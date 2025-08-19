Monorail stuck near Mysore Colony station in Mumbai many passengers rescued and hospitalised मुंबई मोनोरेल पुल पर फंसी, यात्रियों को क्रेन से उतारा गया; आखिर क्यों आई खराबी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Monorail stuck near Mysore Colony station in Mumbai many passengers rescued and hospitalised

मुंबई मोनोरेल पुल पर फंसी, यात्रियों को क्रेन से उतारा गया; आखिर क्यों आई खराबी

यात्रियों ने बताया कि ट्रेन शाम 6:15 बजे रुकी और बचाव कार्य शुरू होने में एक घंटा लग गया। एक यात्री ने कहा, ‘लगभग एक घंटे 45 मिनट तक हम फंसे रहे। अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई। लोग डर गए थे। कुछ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:18 PM
मुंबई में मंगलवार शाम को भारी बारिश के बीच मोनोरेल ट्रेन बिजली सप्लाई में खराबी के कारण रुक गई। मायसोर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच यह खराबी आई। बचाव कार्य दो घंटे से अधिक समय तक चला। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के मुताबिक, अंदर फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया। यात्रियों ने बताया कि ऊंचे ट्रैक पर चलने वाली इस ट्रेन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद होने से दम घुटने की स्थिति बन गई और कई लोग घबरा गए थे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा और इस घटना की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, 'तकनीकी कारणों से मोनोरेल चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच फंस गई। एमएमआरडीए, दमकल विभाग और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।' उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। बचाव कार्य के लिए दमकल विभाग ने तीन स्नॉर्कल क्रेन का इस्तेमाल किया।

बिजली आपूर्ति की समस्या क्यों आईं

मुंबई मोनोरेल के अनुसार, ट्रेन में मामूली बिजली आपूर्ति की समस्या आई थी। नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि ट्रेन में ज्यादा यात्री थे और बचाए गए यात्रियों के लिए बीईएसटी बसों की व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन शाम 6:15 बजे रुकी और बचाव कार्य शुरू होने में एक घंटा लग गया। एक यात्री ने कहा, 'लगभग एक घंटे 45 मिनट तक हम फंसे रहे। अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई। लोग डर गए थे। कुछ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस दौरान खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की गई।'

ओवरलोड हो गई थी मोनोरेल

इस पहले, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त आयुक्त अस्तिक पांडे ने कहा कि ट्रेन अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मोनोरेल की क्षमता 109 मेट्रिक टन है। मंगलवार को अत्यधिक भीड़ के कारण यह ओवरलोड हो गई थी। एक मोड़ पर बिजली की सप्लाई में यांत्रिक रुकावट आ गई। इसके बाद आपातकालीन ब्रेक लगाया गया, जिसके कारण रेक ने काम करना बंद कर दिया।' फिलहाल, यात्रियों को खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है और राहत व बचाव कार्य जारी है।