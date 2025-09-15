भारी बारिश के बीच रास्ते में ही जवाब दे गई मुंबई मोनो रेल, बुलानी पड़ गईं दमकल की गाड़ियां

मुंबई की मोनो रेल महीने भर में दूसरी बार खराब हुई है। रास्ते में अचानक मोनो रेल के रुकने की वजह से अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दमकल की मदद से यात्रियों को निकाला गया।

मुंबई में भारी बारिश के बीच मोनो रेल अचानक रुक गई। तकनीकी खराबी की वजह से मोनो रेल रास्ते में ही एंटॉप हिल के पास रुक गई। इसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई। इसके बाद कम से कम 17 यात्रियों को बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरी मोनो रेल में बैठाया गया। बता दें कि एक महीने के अंदर यह दूसरी घटना है जब मोनो रेल ने रास्ते में ही जवाब दे दिया।

जानकारी के मुताबिक निकाले गए यात्रियों को चेंबूर की ओर से आ रही मोनो रेल में बैठा दिया गया। मोनो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि बिजली सप्लाई में समस्या की वजह से दिक्कत हुई थी। हालांकि कारणों की जांच की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि मोनो रेल में इस तरह की समस्या बार-बार हो रही है। ऐसे में इसके स्थायी समाधान की जरूरत है।

सीढ़ी लगाकर निकाले गए थे यात्री इससे पहले 27 अगस्त को मोनो रेल में खराबी की वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए थे। इसके बाद मामले में चूक के आरोप में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनोरेल से ‘स्नोर्कल’ सीढ़ी लगाकर 582 यात्रियों को बचाया गया था। वहीं, एक अन्य मोनोरेल को सफलतापूर्वक वापस खींचकर वडाला स्टेशन ले जाने के बाद 200 यात्रियों को निकाला गया था।