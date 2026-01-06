BMC चुनाव से पहले मनसे को झटका, राज ठाकरे का करीबी नेता BJP में होने जा रहा शामिल

संक्षेप: संतोष धुरी के इस फैसले का मुख्य कारण मसने और शिवसेना (यूबीटी) के बीच हुए सीट-बंटवारे में असंतोष है। वार्ड नंबर 194 से धुरी को टिकट नहीं मिला, जिसे गठबंधन के तहत शिवसेना UNT के उम्मीदवार निशिकांत शिंदे को दिया गया।

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को बड़ा झटका लगा है। राज ठाकरे के करीबी और मनसे के सीनिर नेता संतोष धुरी अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं। धुरी मुंबई शहर एमएनएस प्रमुख संदीप देशपांडे के बेहद विश्वासपात्र माने जाते रहे। आज दोपहर करीब 1 बजे वे बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होंगे, जहां बीजेपी नेता अमित साटम उनकी मौजूदगी में स्वागत करेंगे। यह घटना मनसे के लिए इसलिए भी करारा झटका है क्योंकि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और गठबंधन की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

संतोष धुरी के इस फैसले का मुख्य कारण मसने और शिवसेना (यूबीटी) के बीच हुए सीट-बंटवारे में असंतोष है। वार्ड नंबर 194 से धुरी को टिकट नहीं मिला, जिसे गठबंधन के तहत शिवसेना UNT के उम्मीदवार निशिकांत शिंदे को दिया गया। धुरी ने पहले भी MNS के टिकट पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली। इस बार संदीप देशपांडे ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था, फिर भी टिकट नहीं मिलने से वे बेहद नाराज हुए। शुक्रवार रात को उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री नितेश राणे से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं।