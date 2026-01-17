Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़MNS chief Raj Thackeray first reaction defeat BMC elections financial power authority
'भारी धनबल और सत्ता की ताकत के खिलाफ...', BMC में हार पर राज ठाकरे का पहला रिएक्शन

'भारी धनबल और सत्ता की ताकत के खिलाफ...', BMC में हार पर राज ठाकरे का पहला रिएक्शन

संक्षेप:

राज ठाकरे ने अपने बयान में साफ किया कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'जो गलत हुआ, जो छूट गया, जहां कमी रह गई और आगे क्या करना है, हम सब मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे और उचित कार्रवाई लेंगे।'

Jan 17, 2026 01:01 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में मिली हार पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भारी धनबल और सत्ता की ताकत बनाम शिवशक्ति के बीच का मुकाबला था। बीजेपी नीत महायुति गठबंधन ने बीएमसी सहित राज्य की 24 अन्य नगर निगमों में जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि मनसे को महज 13 सीटें मिलीं। मुंबई की 227 सदस्यीय बीएमसी में मनसे को केवल 6 सीटें प्राप्त हुईं। ठाकरे ने इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि मनसे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे पार्टी हताश नहीं हुई है और न ही हार मान रही है। उन्होंने चुने गए मनसे पार्षदों को बधाई दी और कहा कि वे सत्ताधारी ताकतों के सामने जमीन पर मजबूती से खड़े रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नगर निगम चुनाव से फडणवीस बने हीरो; शिंदे-पवार के सामने चुनौती, ठाकरे का क्या

राज ठाकरे ने अपने बयान में साफ किया कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'जो गलत हुआ, जो छूट गया, जहां कमी रह गई और आगे क्या करना है, हम सब मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे और उचित कार्रवाई लेंगे।' उन्होंने मनसे के मूल सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी मराठी लोगों, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए संघर्षरत है। ठाकरे ने चेतावनी दी कि सत्ताधारी दल और उनके समर्थक मराठी लोगों को परेशान करने और शोषित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन हमारी सांस मराठी है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।

20 साल बाद साथ आए थे ठाकरे बंधु

यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद एकसाथ आकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यह गठजोड़ राज्य स्तर पर फेल हो गया। बीजेपी ने 1,425 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 और अजीत पवार की एनसीपी को 167 सीटें मिलीं। मनसे की सीमित सफलता से साफ है कि मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उनका प्रभाव कमजोर पड़ा। राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि अगर मराठी लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो चुने हुए पार्षद सत्ता को घुटनों पर ला देंगे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Shivsena BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।