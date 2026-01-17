'भारी धनबल और सत्ता की ताकत के खिलाफ...', BMC में हार पर राज ठाकरे का पहला रिएक्शन

संक्षेप: राज ठाकरे ने अपने बयान में साफ किया कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'जो गलत हुआ, जो छूट गया, जहां कमी रह गई और आगे क्या करना है, हम सब मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे और उचित कार्रवाई लेंगे।'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में मिली हार पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भारी धनबल और सत्ता की ताकत बनाम शिवशक्ति के बीच का मुकाबला था। बीजेपी नीत महायुति गठबंधन ने बीएमसी सहित राज्य की 24 अन्य नगर निगमों में जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि मनसे को महज 13 सीटें मिलीं। मुंबई की 227 सदस्यीय बीएमसी में मनसे को केवल 6 सीटें प्राप्त हुईं। ठाकरे ने इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि मनसे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे पार्टी हताश नहीं हुई है और न ही हार मान रही है। उन्होंने चुने गए मनसे पार्षदों को बधाई दी और कहा कि वे सत्ताधारी ताकतों के सामने जमीन पर मजबूती से खड़े रहेंगे।

राज ठाकरे ने अपने बयान में साफ किया कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'जो गलत हुआ, जो छूट गया, जहां कमी रह गई और आगे क्या करना है, हम सब मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे और उचित कार्रवाई लेंगे।' उन्होंने मनसे के मूल सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी मराठी लोगों, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए संघर्षरत है। ठाकरे ने चेतावनी दी कि सत्ताधारी दल और उनके समर्थक मराठी लोगों को परेशान करने और शोषित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन हमारी सांस मराठी है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।