मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच बनेगी मेट्रो, रूट पर होंगे कुल 20 स्टेशन; प्रोजेक्ट को मंजूरी

संक्षेप: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी गई है। इस लाइन पर कुल 20 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर होगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और नवी-मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के बीच सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए मेट्रो लाइन 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। सीएम फडणवीस ने मुंबई के मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि प्रस्तावित मेट्रो गलियारे की कुल लंबाई 35 किलोमीटर होगी। इसमें से 9.25 किलोमीटर भूमिगत और 24.636 किलोमीटर एलिवेटेड होगा।

इस लाइन पर कुल 20 स्टेशन होंगे, जिसमें छह भूमिगत स्टेशन और 14 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक भूमिगत अनुभाग सीएसएमआईए टर्मिनल 2 स्टेशन से घाटकोपर ईस्ट तक चलेगा, जबकि एलिवेटेड हिस्सा घाटकोपर वेस्ट से नवी-मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा टर्मिनल 2 तक जाएगा। दो स्टेशनों के बीच औसत दूरी 1.9 किलोमीटर होने का अनुमान है। गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए लगभग 30.7 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी।

उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण की अनुमानित लागत 388 करोड़ रुपये है, जबकि पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 22,862 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। वित्तीय ढांचे के तहत राज्य और केंद्र सरकारें दोनों वित्तपोषण में 20-20 प्रतिशत का योगदान देंगी, जबकि बाकी 60 प्रतिशत परियोजना को लागू करने वाली निजी कंपनी जुटाएगी।

इस परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा पांच साल तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार इस परियोजना को साढ़े तीन साल में पूरा करना चाहती है और अधिकारियों को काम में तेजी लाने और प्रगति की निगरानी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।