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मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की टीमें

Apr 09, 2026 09:03 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 में गुरुवार शाम को आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और मौके पर पहुंचकर प्रथम स्तर  की घोषित कर दिया।

मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की टीमें

मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 में गुरुवार शाम को आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मुंबई अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। शाम 7:05 बजे आग को प्रथम स्तर (लेवल-1) की घोषित किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग टर्मिनल-1 के 1बी सर्कल में स्थित सीसीटीवी सर्वर रूम में लगी। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित रही, जो एक मंजिला इमारत है।

रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आग को पूरी तरह काबू में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे के अन्य परिचालन पर अभी कोई असर की जानकारी नहीं मिली है। घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमों ने तुरंत कार्रवाई कर आग पर काबू पाया। रिपोर्ट के अनुसार, आग विले पार्ले (पूर्व) स्थित टर्मिनल-1 की तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। मुंबई अग्निशमन दल के प्रमुख रविंद्र अंबुलगेकर ने बताया कि आग टर्मिनल के अंदर केबल ट्रे और स्विच बॉक्स में लगी थी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 9 अप्रैल को शाम 6 बजकर 10 मिनट पर शॉर्ट सर्किट के कारण छोटी आग लगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान हवाई अड्डे के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। बताया गया कि आग लगने की सूचना मिलते ही हवाई अड्डे के फायर टेंडरों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और आग पूरी तरह से बुझा दी गई। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल की हानि की कोई सूचना नहीं है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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