मनोज जरांगे की अगुवाई में मराठों ने मुंबई में डाला डेरा, क्या हैं उनकी मांगें

Manoj Jarange: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आजाद मैदान पूरी तरह से जरांगे और उनके समर्थकों से भरा हुआ है। इसके अलावा मुंबई का आम जन जीवन भी इससे अस्त-व्यस्त बना हुआ है।

Mumbai: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठा आरक्षण की मुख्य मांग केंद्र में रखते हुए मराठाओं ने डेरा डाल दिया है। मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हजारों मराठा समर्थकों से आजाद मैदान खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोग मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अन्य रेलवे स्टेशनों पर जमें हुए हैं। इसके बाद भी जरांगे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बात मानने में देरी की, तो फिर राज्य भर से और देश भर से मराठा उनका समर्थन करने के लिए मुंबई की ओर कूच करेंगे। जनसंख्या के मामले में वैसे ही जरूरत से ज्यादा लोगों को संभालने वाली मुंबई में एक साथ इतने नए प्रदर्शनकारियों के आने से आम-जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शुक्रवार को मुंबई की तमाम सड़कों पर जरांगे के कार्यकर्ताओं की वजह से शहर की दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की सड़कों पर ट्रैफिक कछुए की तरह रेंगने लगा। आज शनिवार को भी ऐसे ही हालात होने की आशंका है।

मनोज जरांगे के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन कोई नया नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। जरांगे इसके पहले भी इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल कर चुके हैं। उस वक्त सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन के बाद भी सरकार सरकार के ऊपर धीमी गति से काम करने का आरोप लगातार जरांगे ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। आइए जानते हैं, मराठाओं के हितों की बात करने वाले जरांगे के इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है।

क्या है मराठाओं की मुख्य मांगे? मनोज जरांगे नेतृत्व में सड़कों पर जमें मराठा समुदाय की प्रमुख मांग पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की है। मराठा समुदाय यह मांग कर रहा है कि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाए। समुदाय के नेताओं की दलील है कि मराठा समुदाय लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा है। ऐसे में उन्हें भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार दे चुकी आरक्षण लेकिन कोर्ट में अटके आपको बता दें सरकार ने मराठाओं के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन को देखते हुए 2018 में उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (sebc) घोषित करके 16 फीसदी का आरक्षण दिया था। लेकिन बाद में इस आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर मई 2021 में कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया।

वर्तमान में आंदोलन कर रहे जरांगे और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें एसईबीसी आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी एकमात्र मांग मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने की और उसके तहत आरक्षण दिए जाने की है।

जरांगे और मराठा समुदाय की एक और मांग सीधे तौर पर उनकी पहली मांग से जुड़ी हुई है। उनकी दूसरी मांग है कि पूरे समुदाय को कुनबी जाति में शामिल किया जाए। गौरतलब है कि कुनबी महाराष्ट्र की एक जाति है, जो कि पहले से ही ओबीसी श्रेणी में शामिल है। कुनबी जाति का प्रमाण पत्र बनने के बाद मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी का आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा मराठाओं की प्रमुख मांग सगे-सोयरे की नीति को लागू करने की है। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान का कुनबी जाति का प्रमाण पत्र बन जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधियों सभी का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

इसके बाद उनकी प्रमुख मांग आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक करने की है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर यह सीमा नहीं हटाई जाती है तो एक बार फिर से उन्हें मिले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलेगी, जहां पर यह मामला नहीं टिक पाएगा।