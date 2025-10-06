Maratha reservation activist Manoj Jarange has warned Minister Pankaja Munde in Maharashtra भुजबल का समर्थन किया तो… मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे की पंकजा मुंडे को चेतावनी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
भुजबल का समर्थन किया तो… मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे की पंकजा मुंडे को चेतावनी

Manoj Jarange: मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह छगन भुजबल के जाल में फंसकर मराठा आरक्षण का विरोध करती हैं तो उनका राजनीतिक करियर का पतन हो जाएगा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:57 AM
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लगी आग अभी भी भड़क रही है। इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को ओबीसी नेता छगन भुजबल के मराठा आंदोलन के विरोध का समर्थन न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने पंकजा और धनंजय का नाम लेते हुए कहा कि अगर वह छगन भुजबल के समर्थन में मराठा समुदाय का विरोध करते हैं तो अपने राजनीतिक पतन के लिए तैयार रहें।

मराठा आरक्षण को लेकर छगन भुजबल और मनोज जरांगे पाटिल के बीच में पिछले कुछ हफ्तों से टकराव बढ़ा हुआ है। इसी क्रम ने उन्होंने पंकजा और धनंजय को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, "छगन भुजबल के जाल में मत फंसो। अगर आप उनका समर्थन करके मराठा समुदाय का विरोध करते हैं, तो यह आपके राजनीतिक पतन और आपके करियर को खत्म कर देगा।"

आपको बता दें, राज्य की फडणवीस सरकार ने हाल ही में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधा के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का प्रस्ताव जारी किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने हालांकि इस फैसले को अवैध बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। भुजबल ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने विधि एवं न्यायपालिका विभाग से परामर्श किए बिना प्रस्ताव को कैसे लागू किया।

ओबीसी नेता इस मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं और उनका कहना है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जवाब में जरांगे पाटिल ने वडेट्टीवार और भुजबल दोनों की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मराठा आरक्षण का विरोध करने वालों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मराठा समुदाय चुनावों में सबक सिखाएगा।

कुछ दिनों पहले पंकजा मुंडे ने भी अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि हम मराठा आरक्षण के विरोध में नहीं है। लेकिन यह ओबीसी वर्ग की थाली में से छीन कर नहीं दिया जाना चाहिए।