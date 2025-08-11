लंदन से मुंबई लाई जाएगी मराठा सेनापति रघुजी भोंसले की तलवार, इसलिए है बेहद खास

मराठा साम्राज्य का 18वीं शताब्दी में विस्तार करने वाले प्रसिद्ध मराठा सेनापति रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 18 अगस्त को लंदन से महाराष्ट्र वापस लाई जाएगी। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को लंदन में तलवार को अपने कब्जे में ले लिया।

मराठा साम्राज्य का 18वीं शताब्दी में विस्तार करने वाले प्रसिद्ध मराठा सेनापति रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 18 अगस्त को लंदन से महाराष्ट्र वापस लाई जाएगी। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को लंदन में तलवार को अपने कब्जे में ले लिया। एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने यह तलवार खरीदी है। माना जाता है कि यह तलवार 1817 में सीताबर्डी के युद्ध के दौरान भारत से बाहर ले जाई गई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर के भोंसले को हराया था।

47.15 लाख में खरीदा था

शेलार ने कहा कि यह पहली बार है कि विदेश ले जाई गई किसी ऐतिहासिक वस्तु को नीलामी में जीतकर वापस लाया गया है। मैं एक ऐसी तलवार पाकर खुद को भाग्यशाली मानता हूं जो कई उपलब्धियों की गवाह रही है। यह पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। सरकार ने कहा था कि प्रतिष्ठित तलवार को लंदन में हुई एक नीलामी में 47.15 लाख रुपए में खरीदा गया था। शेलार ने इस साल 28 अप्रैल से तलवार हासिल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।

अचानक आई थी नीलामी की खबर

शेलार ने बताया कि तलवार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति है और इसे नीलामी के लिए रखे जाने की खबर 28 अप्रैल को अचानक सामने आई। उन्होंने कहा कि दूतावास से संपर्क किया गया और नीलामी में भाग लेने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया। मंत्री ने कहा कि आज जब मुझे तलवार मिली तो लंदन में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग मौजूद थे और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस पल का जश्न मनाया। शेलार ने कहा कि तलवार 18 अगस्त को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पर लाई जाएगी और इसे संगीत और धूमधाम के साथ बाइक रैली के माध्यम से दादर स्थित पी एल देशपांडे कला अकादमी लाया जाएगा और बाद में ‘गढ़ गर्जना’ नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।