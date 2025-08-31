मराठा आरक्षण: तीसरे दिन भी मुंबई में समर्थकों संग जमे जरांगे, विपक्ष का शिंदे पर निशाना

Manoj Jarange: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी मनोज जरांगे के नेतृत्व में आज भी मुंबई में जमे हुए हैं। इस आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला बोला है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की है।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। हजारों समर्थकों के साथ मुंबई में डेरा डाले जरांगे से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करने आए थे लेकिन बात बनी नहीं। इसी वजह से जरांगे ने तीसरे दिन भी अपना उपवास जारी रखने का फैसला किया।

शनिवार को प्रतिनिधिमंडल और जरांगे के बीच मुंबई में हुई वार्ता बेनतीजा रही। इतना ही नहीं जरांगे ने बातचीत के लिए रिटायर न्यायाधीश को भेजने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल भेजने का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया था, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबई स्थित लाल बाग के राजा गणपति के दर्शन करने के लिए शहर में आए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं और शिंदे सेना से जुड़े नेताओं से भी मुलाकात की। हालांकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन उनकी यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह मुंबई को अस्त-व्यस्त कर रहे मराठा आंदोलन के बीच हो रही है।

मराठा आंदोलन में न्यायमूर्ति संदीप शिंदे एक बड़ा नाम हैं। 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय के ऊपर बनाई गई एक समिति का अध्यक्ष बनाया था। इस समिति का उद्देश्य समुदाय को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र किस तरीके से दिया जाए, यह तय करना था। मराठा समुदाय की सबसे बड़ी मांग उन्हें कुनबी जाति में शामिल करने की ही है। क्योंकि कुनबी एक पिछड़ा वर्ग की जाति है। ऐसे में अगर समुदाय इसमें शामिल होता है, तो उसे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिल जाएगा।