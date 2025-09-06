Man strangled fiancee to death following quarrel in Maharashtra Palghar मंगेतर के घर पहुंचा और सेक्स की रखी मांग, मना करने पर गला दबाकर लड़की को मार डाला, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Man strangled fiancee to death following quarrel in Maharashtra Palghar

मंगेतर के घर पहुंचा और सेक्स की रखी मांग, मना करने पर गला दबाकर लड़की को मार डाला

रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की ने अपने मंगेतर की इस मांग का विरोध किया। इससे वह गुस्से में आ गया और लड़की को बुरी तरह पीटने लगा, फिर उसका गला दबाकर मार डाला। इसके बाद वह चुपचाप उसके घर से भाग गया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:16 PM
महाराष्ट्र के पालघर जिले में 22 साल के लड़के ने अपनी 17 साल की मंगेतर का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में जव्हार इलाके के बिवलधर गांव में हुई। लड़का और लड़की एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनकी सगाई हो चुकी थी। वह अक्सर लड़की से मिलने आता था। मंगलवार को लड़की के माता-पिता खेत गए हुए थे। इस दौरान आरोपी लड़का उनके घर पहुंचा और लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की।

रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की ने अपने मंगेतर की इस मांग का विरोध किया। इससे वह गुस्से में आ गया और लड़की को बुरी तरह पीटने लगा, फिर उसका गला दबाकर मार डाला। इसके बाद वह घर से भाग गया। पड़ोसियों को कुछ देर बाद घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बुधवार को तलाशी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

हत्या के आरोपी के बेटे को मारी गोली

दूसरी ओर, पुणे में हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के पुत्र को अज्ञात हमलावरों ने की शनिवार को दिनदहाड़े गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने वनराज अंडेकर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गणेश कोमकर के पुत्र गोविंद कोमकर की नाना पेठ इलाके में गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारी अब हत्या से जुड़ी परिस्थितियों की कड़ियों को जोड़ने और इस हमले के पीछे के अपराधियों की पहचान करने में जुटे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दशहत में हैं और लोगों के मन में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई है। नाना पेठ के निवासी पहले से ही तनाव में थे। अब भय और अनिश्चितता के माहौल से जूझ रहे हैं।