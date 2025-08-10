ग्लू के नशे की लत, युवक ने दादी की कर डाली हत्या; माता-पिता की हालत गंभीर

नशे की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है इसकी नजीर महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहां पर एक व्यक्ति को ग्लू के नशे का एडिक्शन हो गया। इस नशे के चलते वह अपने घरवालों के लिए परेशानी का सबब बन गया।

नशे की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है इसकी नजीर महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहां पर एक व्यक्ति को ग्लू के नशे का एडिक्शन हो गया। इस नशे के चलते वह अपने घरवालों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आखिर में नशे की लत पूरी करने के लिए उसने घरवालों से पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। पैसे नहीं मिलने पर वह घरवालों के प्रति काफी आक्रामक हो जाता था। आखिर एक दिन नशे की हालत में उसने घरवालों से पैसे मांगे। जब घरवालों ने इनकार कर दिया तो उस ने एक चाकू से अपने माता-पिता और दादी के ऊपर हमला कर दिया।

घरवालों से पैसे मांगता था

यह मामला महाराष्ट्र के बीड जिला स्थित पर्ली सिटी का है। यहां पर अरबाज रमजान कुरैशी अपनी दादी और माता-पिता के साथ रहता था। पता नहीं कैसे उसे ग्लू से नशा करने की लत लग गई। इसके बाद वह इधर-उधर से अपने नशे की लत पूरी करने के लिए पैसे का जुगाड़ करता था। इसके अलावा वह घरवालों से भी पैसे मांगा करता था। एक दिन नशे ही हालत में उसने पैसे मांगे। जब घरवालों ने पैसे नहीं दिए तो उसने चाकू से हमला कर दिया।