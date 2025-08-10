man kills grandmother in effect of glue addiction parents serious ग्लू के नशे की लत, युवक ने दादी की कर डाली हत्या; माता-पिता की हालत गंभीर, Maharashtra Hindi News - Hindustan
नशे की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है इसकी नजीर महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहां पर एक व्यक्ति को ग्लू के नशे का एडिक्शन हो गया। इस नशे के चलते वह अपने घरवालों के लिए परेशानी का सबब बन गया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSun, 10 Aug 2025 04:11 PM
नशे की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है इसकी नजीर महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहां पर एक व्यक्ति को ग्लू के नशे का एडिक्शन हो गया। इस नशे के चलते वह अपने घरवालों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आखिर में नशे की लत पूरी करने के लिए उसने घरवालों से पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। पैसे नहीं मिलने पर वह घरवालों के प्रति काफी आक्रामक हो जाता था। आखिर एक दिन नशे की हालत में उसने घरवालों से पैसे मांगे। जब घरवालों ने इनकार कर दिया तो उस ने एक चाकू से अपने माता-पिता और दादी के ऊपर हमला कर दिया।

घरवालों से पैसे मांगता था
यह मामला महाराष्ट्र के बीड जिला स्थित पर्ली सिटी का है। यहां पर अरबाज रमजान कुरैशी अपनी दादी और माता-पिता के साथ रहता था। पता नहीं कैसे उसे ग्लू से नशा करने की लत लग गई। इसके बाद वह इधर-उधर से अपने नशे की लत पूरी करने के लिए पैसे का जुगाड़ करता था। इसके अलावा वह घरवालों से भी पैसे मांगा करता था। एक दिन नशे ही हालत में उसने पैसे मांगे। जब घरवालों ने पैसे नहीं दिए तो उसने चाकू से हमला कर दिया।

पुलिस की हिरासत में
हमले में अरबाज की दादी जुबैदा कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अरबाज के माता-पिता का अंबाजोगई में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन दोनों की हालत भी बेहद नाजुक है। फिलहाल पुलिस ने अरबाज को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। गौरतलब है कि ग्लू का नशा बेहद घातक होता है। इसके प्रभाव में इंसान की सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो जाती है।