कॉल पर डॉक्टर, लड़के ने स्टेशन पर करवाई महिला की डिलेवरी; लोगों ने बताया रियल लाइफ रैंचो

संक्षेप: साथी यात्रियों के मुताबिक उन्होंने महिला के लिए स्टेशन पर डॉक्टर या एंबुलेंस की मदद बुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। इसके बाद विकास ने अपनी महिला डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और उसके बाद स्टेशन पर ही डिलेवरी कराई गई।

Thu, 16 Oct 2025 05:14 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक अनोखी घटना घटी। यहां पर लेबर पेन से कराह रही एक महिला की डिलेवरी एक लड़के ने वीडियो कॉल पर मौजूद अपनी महिला डॉक्टर दोस्त की मदद से कराई। मां और बच्चा दोनों ही अब स्वस्थ हैं, आसपास मौजूद लोगों ने लड़के की तुलना 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान के किरदार रैंचो से करते हुए उसकी जमकर तारीफ भी की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में करीब 12.40 पर विकास दिलीप बेद्रे नामक युवक गोरेगांव से ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसके साथ मौजूद एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया। इसके बाद सभी यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन को राम मंदिर स्टेशन पर रोका, लेकिन वहां पर मेडीकल संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में विकास ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी महिला डॉक्टर दोस्त देविका को फोन किया और डॉक्टर की सलाह पर उसने वीडियो कॉल के जरिए ही प्रसव कराया। इसके बाद महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

संगीतकार मंजीत ढिल्लों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस घटनाक्रम की वीडियो भी साझा की। उन्होंने लिखा, "ट्रेन की चैन खींचने के बाद हमने काफी कोशिश की कि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन वहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मुझे आज भी यह कहते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस महिला का बच्चा था आधा अंदर और आधा बाहर।

उसी पल, ऐसा लगा जैसे भगवान ने इस भाई को किसी खास मकसद से वहाँ भेजा हो। हम सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमने कई डॉक्टरों को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी। आखिरकार, एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर उसे गाइड किया, और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने बताया था। उस पल में उसकी हिम्मत शब्दों से परे थी।

