Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Mahayuti issue regarding BMC elections resolved BJP leader says there is no dispute on seat sharing
BMC चुनाव को लेकर सुलझी महायुति की गुत्थी, BJP नेता बोले- सीट बंटवारे पर विवाद नहीं

BMC चुनाव को लेकर सुलझी महायुति की गुत्थी, BJP नेता बोले- सीट बंटवारे पर विवाद नहीं

संक्षेप:

BMC election: बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले भाजपा की तरफ से शिवसेना के साथ सीटों के विवाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। भाजपा विधायक ने कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। महायुति गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कुछ सीटों पर फैसला होना बाकी है।

Dec 27, 2025 10:21 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर उलझी गुत्थी सुलझ गई है। भाजपा विधायक अमित साटम ने शुक्रवार को शिवसेना और बीजेपी के बीच किसी भी तरह के सीट बंटवारे के विवाद को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अब कोई मतभेद नहीं है और महायुति गठबंधन बीएमसी की सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा बाकी 27 सीटों के लिए फैसला सामने खड़े उम्मीदवार के आधार पर किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एएनआई से बात करते हुए साटम ने कहा, "शिवसेना के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संयुक्त बैठकें कहां होंगी। चुनाव प्रचार से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। महायुति गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 200 से अधिक सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी 27 सीटों पर भी जल्दी फैसला हो जाएगा।

इससे पहले महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों के गठबंधन में बीएमसी चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन ने ठाकरे भाइयों के इस पुनर्मिलन को राजनीतिक रूप से महत्वहीन करार दिया। वहीं, ठाकरे समर्थक इसे ऐतिहासिक क्षण करार दे रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नेतृत्व करने वाले राज ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "उन ताकतों को दफ्न करने के लिए है, जो मुंबई और उसके आसपास के मराठी लोगों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही हैं और कल के दिन अन्य राज्यों में भी ऐसा ही करेंगी।" मनसे प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा।

इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी मराठी एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक प्रचार किया। बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए मराठी लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की गई। अगर अब भी कोई गलती हुई तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर फिर बंटवारा हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए मराठी लोगों को टूटना नहीं चाहिए, बंटना नहीं चाहिए।"

ठाकरे भाइयों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे और उनकी सेना यूबीटी का असली चेहरा और चरित्र सामने आ गया है। सत्ता की लालसा में अगर वे वोटों की तुष्टीकरण नीति के तहत राष्ट्रविरोधी, धर्मविरोधी और मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से गठबंधन करते हैं, तो जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी।"

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की 29 नगर निगमों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन पर मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India News Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।