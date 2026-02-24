Hindustan Hindi News
कुत्ते ने काट लिया, रेबीज न हो जाए; डर में आकर युवा ने उठाया खौफनाक कदम

Feb 24, 2026 02:37 am ISTUpendra Thapak पीटीआई
महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवा ने रेबीड के लक्षण दिखाई देने के बाद डर की वजह से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से बरामद किए गए सुसाइड नोट में भी रेबीज के डर को ही इस कदम का जिम्मेदार बताया है, वहीं उसके घरवालों ने भी इसकी पुष्टि की है।

महाराष्ट्र के कल्याण से एक दिल सहमा देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर एक बैंक कर्मचारी ने रेबीज हो जाने के डर से आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, इसके बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी न हो जाए। इसी डर में आकर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान 30 वर्षीय विश्वनाथ अमीन के रूप में हुई है। वह कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका इलाके का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही अमीन को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। समय रहते उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा लिया था, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में कुछ असामान्य बदलाव होने लगे, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

अमीन के परिवार के मुताबिक, वह पिछले 8 सालों से ठाणे स्थित भारत बैंक में नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले जब यह घटना हुई, तो वह बहुत परेशान रहने लगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी उसे बेहद घबराहट और चिंता के लक्षण महसूस हो रहे थे। उसे लगता था कि उसे रेबीज वायरस से जुड़े लक्षण विकसित हो रहे हैं। इसी की वजह से उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। बाद में परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें भी अमीन ने रेबीज के डर को ही उनके इस कदम की वजह बताया है।

पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। मामले से जुड़े लोगों से अमीन की स्थिति को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आत्महत्या के पीछे रेबीज ही वजह थी, या कुछ और यह जांच के बाद ही सामने आएगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

