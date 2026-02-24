कुत्ते ने काट लिया, रेबीज न हो जाए; डर में आकर युवा ने उठाया खौफनाक कदम

महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवा ने रेबीड के लक्षण दिखाई देने के बाद डर की वजह से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से बरामद किए गए सुसाइड नोट में भी रेबीज के डर को ही इस कदम का जिम्मेदार बताया है, वहीं उसके घरवालों ने भी इसकी पुष्टि की है।

महाराष्ट्र के कल्याण से एक दिल सहमा देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर एक बैंक कर्मचारी ने रेबीज हो जाने के डर से आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, इसके बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी न हो जाए। इसी डर में आकर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान 30 वर्षीय विश्वनाथ अमीन के रूप में हुई है। वह कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका इलाके का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही अमीन को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। समय रहते उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा लिया था, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में कुछ असामान्य बदलाव होने लगे, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

अमीन के परिवार के मुताबिक, वह पिछले 8 सालों से ठाणे स्थित भारत बैंक में नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले जब यह घटना हुई, तो वह बहुत परेशान रहने लगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी उसे बेहद घबराहट और चिंता के लक्षण महसूस हो रहे थे। उसे लगता था कि उसे रेबीज वायरस से जुड़े लक्षण विकसित हो रहे हैं। इसी की वजह से उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। बाद में परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें भी अमीन ने रेबीज के डर को ही उनके इस कदम की वजह बताया है।