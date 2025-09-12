आर्मी ऑफिसर बताकर करती थी ठगी, पुलिस हिरासत में आरोपी महिला; वर्दी और हथियार बरामद

आरोपी महिला के पास से कई अवॉर्ड, मेमंटो और कुछ कार्यक्रमों के न्योते भी बरामद हुए, जिनमें उसे कैप्टन रुचिका जैन के नाम से संबोधित किया गया। एक एयर पिस्टल भी मिली, जिस पर 'इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं' लिखा था।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने 48 साल की महिला को हिरासत में लिया है, जो खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर लोगों को ठग रही थी। पुलिस ने उसके पास से आर्मी की वर्दी और हथियार बरामद किए हैं। महिला का नाम रुचिका जैन है और उसके खिलाफ दौलताबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से आर्मी की वर्दी, एक बैज जिस पर 'पैरा' लिखा था और रैंक के लिए इस्तेमाल होने वाले तीन स्टार, नेम प्लेट, चार मेडल और आर्मी यूनिफॉर्म में उसकी फोटो मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला के पास से कई अवॉर्ड, मेमंटो और कुछ कार्यक्रमों के न्योते भी बरामद हुए, जिनमें उसे कैप्टन रुचिका जैन के नाम से संबोधित किया गया था। पुलिस ने एक एयर पिस्टल, जिस पर 'इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं' लिखा था और एक एयर गन भी जब्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी महिला से इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी कब से कर रही थी और उसके साथ कौन लोग मिले हुए हैं।