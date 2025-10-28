Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र महिला डॉक्टर सुसाइड केस, एसआईटी जांच की मांग को लेकर बंद, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

Tue, 28 Oct 2025 04:12 PMDevendra Kasyap भाषा
महाराष्ट्र के बीड जिले के वडवानी के निवासियों ने क्षेत्र निवासी महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग करते हुए मंगलवार को बंद का आह्वान किया। सतारा जिले के फलटण तालुका में 28 वर्षीय डॉक्टर पिछले सप्ताह एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई थी और उसने अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ के जरिए आरोप लगाया था कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने कई मौके पर उससे दुष्कर्म किया जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता यहां वडवानी तालुका के अंतर्गत एक गांव की निवासी थी और वडवानी के निवासियों ने बंद का आह्वान किया तथा शिवाजी महाराज चौक से तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले की एसआईटी जांच और ‘फास्ट ट्रैक’ सुनवाई सहित अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और सिर्फ वडवानी तक ही सीमित है।

बंद में भाग लेने वाले एक कार्यकर्ता ने मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका का आरोप लगाया और पत्रकारों से कहा कि हम मांग करते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्हें निलंबित भी किया जाना चाहिए और दंडित भी किया जाना चाहिए। वहीं, मृतक डॉक्टर के परिजन ने सरकार से मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किए जाने की सोमवार को मांग की थी और कहा था कि मुकदमा फलटण में नहीं बल्कि बीड की ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत में चलाया जाना चाहिए।

