महाराष्ट्र महिला डॉक्टर सुसाइड केस, एसआईटी जांच की मांग को लेकर बंद, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले की एसआईटी जांच और ‘फास्ट ट्रैक’ सुनवाई सहित अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और सिर्फ वडवानी तक ही सीमित है।

महाराष्ट्र के बीड जिले के वडवानी के निवासियों ने क्षेत्र निवासी महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग करते हुए मंगलवार को बंद का आह्वान किया। सतारा जिले के फलटण तालुका में 28 वर्षीय डॉक्टर पिछले सप्ताह एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई थी और उसने अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ के जरिए आरोप लगाया था कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने कई मौके पर उससे दुष्कर्म किया जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता यहां वडवानी तालुका के अंतर्गत एक गांव की निवासी थी और वडवानी के निवासियों ने बंद का आह्वान किया तथा शिवाजी महाराज चौक से तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले की एसआईटी जांच और ‘फास्ट ट्रैक’ सुनवाई सहित अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और सिर्फ वडवानी तक ही सीमित है।