महाराष्ट्र में तबाही वाली बारिश; 6 लोगों की मौत और सैकड़ों विस्थापित, अगले 48 घंटे बेहद अहम

महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बीच पिछले कुछ दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। मुंबई में मंगलवार को भी भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अहम होंगे। ये सभी हाई अलर्ट पर हैं। रात भर भारी बारिश जारी रहने के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे उपनगरीय रेल सेवा प्रभावित हुई। इसके चलते बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया।

भारी बारिश के कारण मुंबई हाई कोर्ट में दोपहर 12.30 बजे तक ही कामकाज हुआ। आमतौर पर अदालत में कामकाज सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चलता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग से जारी रेड अलर्ट चेतावनी के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए। आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोंकण क्षेत्र के सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है जो पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के संस्थानों पर लागू है। अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय ट्रेन सेवाओं में देरी हुई। सड़कें जलमग्न होने के कारण बस सेवाओं का मार्ग कुछ स्थानों पर बदल दिया गया।

भारी बारिश के बाद पटरियां जलमग्न मध्य रेलवे ने भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और कुर्ला स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन पर अपनी लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दीं। उसने बताया कि रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण कुर्ला और सायन स्टेशन के बीच मुख्य लाइन पर भी सेवाएं निलंबित कर दी गईं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने बताया कि शहर में मीठी नदी के उफान पर आने के कारण उपनगरीय मुंबई के कुर्ला से लगभग 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

200 मिमी से अधिक हुई बारिश आईएमडी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई हिस्सों में 200 मिमी से अधिक बारिश हुई, जिसमें पूर्वी उपनगरों के विक्रोली में सबसे अधिक 255.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले दो दिनों में नांदेड़ जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों से 290 से अधिक लोगों को बचाया गया है। राज्य आपदा मोचन बल और सेना को क्षेत्र में तैनात किया गया है। मुखेड-उदगीर रोड पर रात 1 बजकर 40 मिनट पर ऑटोरिक्शा और कार में सवार सात लोग बाढ़ में बह गए। एक अधिकारी ने बताया कि बचाव दल तीन पुरुषों को बचा लिया जबकि एक पुरुष और तीन महिलाओं की तलाश जारी है।