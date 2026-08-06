88 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी की पत्नी भी हिरासत में, UAE से किया गया डिपोर्ट; क्या मामला
महाराष्ट्र में 88 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी अविनाश राठौड़ की पत्नी विशाखा को यूएई से डिपोर्ट कर लिया है। इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद उसे 3 अगस्त को भारत लाया गया। यहां से सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया।
महाराष्ट्र के एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 88 करोड़ के फ्रॉड के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पत्नी को भी संयुक्त अरब अमीरात से डिपोर्ट कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले में आरोपी अविनाश राठौड़ को पहले ही गिरफ्त में लिया जा चुका है। लेकिन इस मामले में उसकी पत्नी की तलाश भी जारी थी। बाद में एजेंसियों ने इंटरपोल के नोटिस पर पत्नी विशाखा को भी गिरफ्त में ले लिया है।
दोनों पति-पत्नी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक साथ मिलकर भोले-भाले लोगों को फंसाया है। उन्होंने आम लोगों को हर महीने रिटर्न का भरोसा दिलाकर लंबा चौड़ा निवेश करवाया। बाद में इस पैसे को अन्य खातों और डीमैट अकाउंट की मदद से विदेश भेज दिया। कुल मिलाकर फ्रॉड की राशि 88 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। बाद में यह दोनों भी विदेश भाग गए। पुलिस ने अविनाश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन विशाखा की तलाश जारी थी।
जांचकर्ताओं को जब विशाखा के संयुक्त अरब अमीरात में होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने गृह मंत्रालय के साथ काम करके इस मामले को आगे बढ़ाया। इसके बाद विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साझा प्रयासों को जरिए 3 अगस्त को विशाखा को यूएई से डिपोर्ट कर लिया गया। वह 3 अगस्त को महाराष्ट्र पहुंची। यहां पर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
CBI ने इंटरपोल की ली मदद
सीबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, विशाखा के यूएई में होने की जानकारी सामने आए के बाद इंटरपोल से संपर्क साधा गया। इसके बाद इंटरपोल ने इस मामले में रेड नोटिस जारी किया और यूएई के अधिकारियों से संपर्क साधा। CBI ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि MEA और MHA ने उनकी वापसी (डिपोर्टेशन) से जुड़ी डिप्लोमैटिक और कानूनी प्रक्रियाओं में मदद की। अधिकारियों ने बताया कि राठौड़ अब महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में हैं, जहां उनसे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
भारत ने भगोड़ों की तलाश तेज की
यह मामला भारत सरकार की उस बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत फ्रॉड करके विदेश भागे आर्थिक अपराधियोंको वापस लाया जा रहा है। CBI ने कहा कि वह आपराधिक मामलों में वांछित लोगों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए इंटरपोल और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके लिए तय कानूनी और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह एजेंसी इंटरपोल के लिए भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के तौर पर काम करती है और भारतपोल प्लेटफॉर्म के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें