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गजब हो गया! ATM से 100 रुपये निकालने पर 500 आ रहा, 400 की जगह 2 हजार मिले

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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स्थिति बिगड़ती देख पुलिस टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने तुरंत एटीएम को बंद करवा दिया ताकि मशीन की खराबी का कोई गलत फायदा न उठा सके। इसके बाद संबंधित बैंक और टेक्नीकल टीम ने एटीएम की जांच शुरू कर दी।

गजब हो गया! ATM से 100 रुपये निकालने पर 500 आ रहा, 400 की जगह 2 हजार मिले

महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई इलाके में एटीएम की तकनीकी खराबी ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। वसई के गोलानी नाका स्थित एक एटीएम से ग्राहकों को उनकी मांग से कई गुना ज्यादा कैश मिलने लगे। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, बड़ी संख्या में लोग ATM के बाहर जमा हो गए और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, एक ग्राहक ने एटीएम से 100 रुपये निकालने की कोशिश की लेकिन मशीन ने उसे 500 रुपये का नोट दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि उसके बैंक खाते से केवल 100 रुपये ही कटे। इसी तरह एक अन्य ग्राहक 400 रुपये निकालने गया, लेकिन मशीन ने उसे 2000 रुपये दे दिए। इस अनोखी गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ एटीएम के बाहर उमड़ पड़ी और कई लोग अतिरिक्त नकदी निकालने के लिए पहुंचने लगे।

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पुलिस ने बंद करवाया एटीएम

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने तुरंत एटीएम को बंद करवा दिया ताकि मशीन की खराबी का कोई गलत फायदा न उठा सके। इसके बाद संबंधित बैंक और टेक्नीकल टीम ने एटीएम की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह मामला मशीन की तकनीकी खराबी या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी का हो सकता है। फिलहाल बैंक ने एटीएम सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग सिर्फ यह देखने के लिए एटीएम के बाहर जमा हो गए कि आखिर मशीन से ज्यादा पैसे कैसे निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी ATM के बाहर भारी भीड़ देखी जा सकती है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही एटीएम को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त नकदी लेने वाले ग्राहकों के लेनदेन की भी जांच की जा सकती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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