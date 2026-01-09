यह रावण को भी पार्टी में शामिल कर सकते हैं; उद्धव ने BJP के हिंदुत्व पर उठाए सवाल

Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व केवल चुनाव के लिए है। यह पार्टी रावण को भी अपने खेमे में शामिल कर सकती है।

Jan 09, 2026 10:52 pm IST
महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच की जंग लगातार तेज हो रही है। भाजपा के हिंदुत्व के प्रति रवैए पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी इतनी बेशर्म हो गई है कि वह असुर सम्राट रावण को भी अपने खेमे में शामिल कर सकती है। उन्होंने भाजपा के ऊपर हिंदुत्व का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

नासिक में अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के साथ एक संयुक्त चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने अगले साल के कुंभ मेले के लिए एक ‘साधुग्राम’ बनाने के वास्ते पेड़ों को काटने की नासिक महानगरपालिका की योजना को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर भाजपा का हिंदुत्व वास्तविक है या फिर केवल चुनाव के लिए?

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख ने कहा कि उन्हें भाजपा के उन वफादार नेताओं के लिए दुख हो रहा है, जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा “दागी” नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है और उन्हें प्राथमिकता दे रही है।

गौरतलब है कि भाजपा और उद्धव ठाकरे गुट के बीच लगातार तीखी लड़ाई जारी है। उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए चुनाव में प्रचार किया था, लेकिन अब वह उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं।

आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस समय राजनीति उलझी हुई है। यहां की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने-अपने खेमे चुन लिए हैं। शिवसेना को तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के निशाने पर भाजपा और शिंदे दोनों ही हैं।

