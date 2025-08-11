मंत्री जी ने पहले लिया ऐक्शन, अब परिवार के इवेंट का स्पॉन्सर बना रैपिडो; मचा बवाल

विपक्षी विधायक ने कहा, ‘यही रैपिडो कंपनी मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित प्रो गोविंदा लीग की मुख्य प्रायोजक है। सरनाईक ने अपने पद का इस्तेमाल करके कंपनी पर कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए दबाव डाला। यह अनैतिक है।’

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल, उन्होंने मुंबई में रैपिडो कंपनी की ओर से बाइक टैक्सी के अवैध संचालन का पर्दाफाश किया था। इसे लेकर उनकी काफी सराहना हुई। मगर, अब मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित ‘दही हांडी’ कार्यक्रम का स्पॉन्सर रैपिडो के होने की जानकारी सामने आई है। इसे लेकर विपक्ष ने मंत्री पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने शिवसेना नेता सरनाईक पर निशाना साधा और अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

यह 2 जुलाई की बात है। परिवहन मंत्री ने सीनियर सरकारी अधिकारी के दावे की पुष्टि करने के लिए रैपिडो ऐप का इस्तेमाल करके राइड बुक की। इसका मकसद यह पता लगाना था कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं चालू हैं या नहीं। दावे की पड़ताल के लिए प्रताप सरनाईक ने ऐप यूज करते हुए दक्षिण मुंबई स्थित मंत्रालय से मध्य मुंबई स्थित दादर तक की राइड बुक की थी। जब मोटरसाइकिल सवार मंत्रालय के बाहर पहुंचा, तो मंत्री ने उसे 500 रुपये दिए और अवैध सर्विस के बारे में उससे बात की।

'प्रो गोविंदा लीग का स्पॉन्सर रैपिडो' इस घटना का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार ने तब कहा था कि उसने राज्य में ऐसी सेवाओं की अब भी अनुमति नहीं दी है, लेकिन रैपिडो दही हांडी कार्यक्रम प्रो गोविंदा लीग का मुख्य प्रायोजक है।’ विपक्षी विधायक ने कहा कि यही रैपिडो कंपनी मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित प्रो गोविंदा लीग की स्पॉन्सर है। सरनाईक ने अपने पद का इस्तेमाल करके कंपनी पर कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए दबाव डाला। यह अनैतिक है।