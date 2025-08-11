Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik booked ride Rapido app illegal bike taxi मंत्री जी ने पहले लिया ऐक्शन, अब परिवार के इवेंट का स्पॉन्सर बना रैपिडो; मचा बवाल, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik booked ride Rapido app illegal bike taxi

मंत्री जी ने पहले लिया ऐक्शन, अब परिवार के इवेंट का स्पॉन्सर बना रैपिडो; मचा बवाल

विपक्षी विधायक ने कहा, ‘यही रैपिडो कंपनी मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित प्रो गोविंदा लीग की मुख्य प्रायोजक है। सरनाईक ने अपने पद का इस्तेमाल करके कंपनी पर कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए दबाव डाला। यह अनैतिक है।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:50 PM
share Share
Follow Us on
मंत्री जी ने पहले लिया ऐक्शन, अब परिवार के इवेंट का स्पॉन्सर बना रैपिडो; मचा बवाल

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल, उन्होंने मुंबई में रैपिडो कंपनी की ओर से बाइक टैक्सी के अवैध संचालन का पर्दाफाश किया था। इसे लेकर उनकी काफी सराहना हुई। मगर, अब मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित ‘दही हांडी’ कार्यक्रम का स्पॉन्सर रैपिडो के होने की जानकारी सामने आई है। इसे लेकर विपक्ष ने मंत्री पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने शिवसेना नेता सरनाईक पर निशाना साधा और अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें:मुझे फडणवीस पर दया आती है, इन 3 मंत्रियों का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले उद्धव ठाकरे
ये भी पढ़ें:पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी; 7 की मौत, कई घायल

यह 2 जुलाई की बात है। परिवहन मंत्री ने सीनियर सरकारी अधिकारी के दावे की पुष्टि करने के लिए रैपिडो ऐप का इस्तेमाल करके राइड बुक की। इसका मकसद यह पता लगाना था कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं चालू हैं या नहीं। दावे की पड़ताल के लिए प्रताप सरनाईक ने ऐप यूज करते हुए दक्षिण मुंबई स्थित मंत्रालय से मध्य मुंबई स्थित दादर तक की राइड बुक की थी। जब मोटरसाइकिल सवार मंत्रालय के बाहर पहुंचा, तो मंत्री ने उसे 500 रुपये दिए और अवैध सर्विस के बारे में उससे बात की।

'प्रो गोविंदा लीग का स्पॉन्सर रैपिडो'

इस घटना का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार ने तब कहा था कि उसने राज्य में ऐसी सेवाओं की अब भी अनुमति नहीं दी है, लेकिन रैपिडो दही हांडी कार्यक्रम प्रो गोविंदा लीग का मुख्य प्रायोजक है।’ विपक्षी विधायक ने कहा कि यही रैपिडो कंपनी मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित प्रो गोविंदा लीग की स्पॉन्सर है। सरनाईक ने अपने पद का इस्तेमाल करके कंपनी पर कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए दबाव डाला। यह अनैतिक है।

बेटे पूर्वेश सरनाईक ने किया बचाव

प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक ने बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले रैपिडो के स्पॉन्सर होने के कदम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री की ओर से 2 जुलाई को की गई कार्रवाई से पहले ही रैपिडो प्रो गोविंदा लीग से जुड़ा हुआ था। पूर्वेश सरनाईक ने कहा कि इस खेल (दही हांडी) को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस बीच, मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है और लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।