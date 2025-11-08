पत्नी का पड़ोसी से चक्कर; पति ने टोका तो प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या, नदी में फेंकी लाश

संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने किशन परमार का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में उसे फेंक दिया। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 44 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बदलापुर पुलिस ने आरोपी दंपति की तलाश शुरू कर दी है, जो गुरुवार को अपराध करने के बाद से फरार हैं। सीनियर इंस्पेक्टर किशोर शिंदे ने बताया, 'आरोपी मनीषा परमार और लक्ष्मण भोईर पड़ोसी थे। दोनों के बीच अवैध संबंध था। पीड़ित किशन परमार को इसका पता चल गया और अपनी पत्नी के साथ इसे लेकर उसकी बहस हुई थी।'

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने किशन परमार का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में उसे फेंक दिया। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया, जिसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) हत्या और 238 अपराध के सबूत मिटाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।