पत्नी का पड़ोसी से चक्कर; पति ने टोका तो प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या, नदी में फेंकी लाश
संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने किशन परमार का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में उसे फेंक दिया। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 44 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बदलापुर पुलिस ने आरोपी दंपति की तलाश शुरू कर दी है, जो गुरुवार को अपराध करने के बाद से फरार हैं। सीनियर इंस्पेक्टर किशोर शिंदे ने बताया, 'आरोपी मनीषा परमार और लक्ष्मण भोईर पड़ोसी थे। दोनों के बीच अवैध संबंध था। पीड़ित किशन परमार को इसका पता चल गया और अपनी पत्नी के साथ इसे लेकर उसकी बहस हुई थी।'
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने किशन परमार का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में उसे फेंक दिया। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार रात पीड़ित का शव बरामद किया, जिसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) हत्या और 238 अपराध के सबूत मिटाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
अवैध संबंध के शक में पत्नी की लाठी मारकर हत्या
दूसरी ओर, यूपी में पीलीभीत जिले के गांव में एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की लाठी मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान आरोपी राम बहादुर ने आपा खो दिया और अपनी पत्नी अनीता देवी के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि अनीता बेहोश हो गई और उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूरनपुर थाना प्रभारी पवन पांडे ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि फरार पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।