महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में बड़ा ऐक्शन, रेप का आरोपी सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

संक्षेप: लेडी डॉक्टर के रिश्तेदारों ने आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। उसके एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि जान देने को मजबूर हुई डॉक्टर ने कई बार उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन उसका समाधान नहीं किया गया।

Sun, 26 Oct 2025 07:42 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के सातारा जिले में सरकारी महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आरोपी सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बडने और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से बडने फरार था। अधिकारी के मुताबिक, बडने ने फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया।

इससे पहले दिन में पुलिस ने 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या के सिलसिले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया था। मृतका महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की रहने वाली थी और सातारा जिले के सरकारी अस्पताल में काम करती थी। गुरुवार रात फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटका उसका शव मिला। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में महिला चिकित्सक ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें कहा गया कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

बलात्कार-आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ फलटण में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बांकर उस मकान के मालिक का बेटा है, जहां लेडी डॉक्टर रहती थी। जांच ​​के दौरान मामले में नाम सामने आने के बाद बडने को निलंबित कर दिया गया था। इस बीच, डॉक्टर का अंतिम संस्कार शुक्रवार रात बीड के वडवानी तहसील स्थित उसके पैतृक स्थान पर कर दिया गया। चिकित्सक के रिश्तेदारों ने आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। उसके एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि जान देने को मजबूर हुई डॉक्टर ने कई बार उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन उसका समाधान नहीं किया गया।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
