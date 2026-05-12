महाराष्ट्र के सांगली में बड़ा हादसा; मंदिर परिसर की दीवार ढही, 6 श्रद्धालुओं की मौत और 14 घायल
सांगली के एसपी ने बताया, 'मंदिर परिसर में लगभग 350 श्रद्धालु मौजूद थे। शाम को अचानक तेज हवाओं और भारी बारिश ने इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे श्रद्धालु दीवार के सहारे और टीन की चादरों के नीचे शरण लेने लगे।'
महाराष्ट्र के सांगली जिले में मंगलवार शाम मंदिर परिसर की दीवार ढह गई और टीन की चादरें गिर गईं। हादसे की चपटे में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 12 से 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना पश्चिमी महाराष्ट्र जिले की जठ तहसील के मोठेवाड़ी गांव में स्थित मार्गदेवी मंदिर में हुई। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को आमतौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। माना जा रहा है कि तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ।
सांगली के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने बताया, 'मंदिर परिसर में लगभग 350 श्रद्धालु मौजूद थे। शाम को अचानक तेज हवाओं और भारी बारिश ने इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे श्रद्धालु दीवार के सहारे और टीन की चादरों के नीचे शरण लेने लगे। अचानक दीवार और टीन की चादरें गिर गईं, जिससे श्रद्धालु अंदर फंस गए।' उन्होंने बताया कि इस हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 12 से 14 अन्य घायल हो गए। दोशी ने बताया कि घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मंदिरों से मूर्तियां चुराने का आरोपी गिरफ्तार
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने पंजाब, केरल और कर्नाटक में विभिन्न मंदिरों से चांदी की मूर्तियां व दान की वस्तुएं चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहित शर्मा उर्फ मामा के रूप में हुई है, जिसे पंजाब की अदालत ने मंदिर में चोरी के मामले में भगोड़ा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि शर्मा पंजाब के अलावा केरल और कर्नाटक में दर्ज कई मामलों में वांछित था।
पुलिस के अनुसार, शर्मा अक्सर अपना ठिकाना बदलकर अलग-अलग राज्यों में चला जाता था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय लोगों से बहुत कम संपर्क करता था। अधिकारी ने कहा, 'शर्मा ने कम सुरक्षा वाले मंदिरों, विशेष रूप से सूनसान क्षेत्रों में स्थित मंदिरों की रेकी करने और देर रात या तड़के चोरी करने का तरीका विकसित कर लिया था। आरोपी ने मंदिर परिसर में रखी चांदी की मूर्तियों, दान पेटियों, देवी-देवताओं के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया। दिल्ली में शर्मा की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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