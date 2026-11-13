रेलवे स्टेशनों पर छठ के गाने बजाने से महाराष्ट्र में बवाल, राज ठाकरे बोले- टकराव की कोशिश

राज ठाकरे की यह टिप्पणी मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जाने पर विवाद होने के 2 दिन बाद आई है। इस कदम की आलोचना हुई थी और रेलवे की अनाउंसमेंट सिस्टम के इस्तेमाल पर सवाल उठे थे।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने छठ पर्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा के मुद्दे का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय टकराव भड़काने की कोशिश कर रही है। ठाकरे की यह टिप्पणी मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा होने के 2 दिन बाद आई है। इस कदम की आलोचना हुई थी और रेलवे की अनाउंसमेंट सिस्टम के इस्तेमाल पर सवाल उठे थे।

राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा और उसके संरक्षण में पनप रहा सोशल मीडिया तंत्र छठ पूजा के मुद्दे का इस्तेमाल करते हुए मुंबई और महाराष्ट्र में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा कर रही है। ठाकरे ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें छठ पूजा के रीति-रिवाजों को दिखाकर उन्हें सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिश भी की गई, जिसे मनसे ने तुरंत रुकवा दिया।

बांटो और राज करो की राजनीति का आरोप मनसे चीफ ने उत्तर भारतीय और गुजराती समुदायों से भाजपा की राजनीति को समझने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मराठी लोगों के खिलाफ खड़ा कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनसे प्रमुख ने भाजपा पर 'बांटो और राज करो' की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ाती है और पिछले साल BMC चुनाव से पहले कबूतरखानों में कबूतरों को दाना खिलाने के मुद्दे पर 'गुजराती बनाम मराठी' विवाद खड़ा किया था।

चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा अपने कामकाज के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती और इसके लिए अलग-अलग समुदायों के बीच टकराव पैदा करती है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए असली काम आयोग करता है। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूचियों में हेरफेर के जरिए भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ठाकरे ने दावा किया कि 'जेन जी' आंदोलन से प्रेरित होकर केंद्र और राज्यों में भाजपा को सत्ता से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने मराठी लोगों से अपील की कि वे भाजपा के तय किए हुए मुद्दों पर टकराव में न उलझें और छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्धनीति को याद रखें।