Maharashtra Pune Seven people killed several others injured pickup van fell down slope पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी, 7 की मौत और कई घायल
Hindustan Hindi News
Maharashtra Pune Seven people killed several others injured pickup van fell down slope

पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी, 7 की मौत और कई घायल

एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:04 PM
पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी, 7 की मौत और कई घायल

महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ। पिंपरी-चिंचवड पुलिस के डीसीपी शिवाजी पवार ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में नवाबगंज-रूपईडीहा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। सोमवार सुबह मोटरसाइकिल से टक्कर होने के बाद अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बच्चियों समेत एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। हरदत्त गिरन्ट थाना प्रभारी निरीक्षक महिमा नाथ उपाध्याय ने बताया कि घटना सोमवार सुबह 8.30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि बहराइच जिले के रिसिया थानाक्षेत्र के मंगलपुरवा गांव निवासी विजय वर्मा अपनी पत्नी व एक वर्षीय बेटी के साथ अपनी बहन व उसके दो बच्चों को बाइक से रूपईडीहा छोडने के लिए निकला था।

सवारी का कर रहे थे इंतजार

महिला नाथ उपाध्याय ने बताया कि बेगमपुर गांव के निकट एक ही परिवार के चार लोग सड़क पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सड़क पर खड़े अन्य लोगों को कुचल दिया। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्कों ने विजय वर्मा (30), उसकी बहन मंगलावती (40), मंगलावती की दो बेटियों नीतू (18) और ज्ञानपति (9) को मृत घोषित कर दिया। विजय की एक वर्षीय पुत्री मधू की इलाज के दौरान मौत हो गई।
(एजेंसी इनपुट के साथ)