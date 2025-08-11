पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी, 7 की मौत और कई घायल

एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ।

महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ। पिंपरी-चिंचवड पुलिस के डीसीपी शिवाजी पवार ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में नवाबगंज-रूपईडीहा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। सोमवार सुबह मोटरसाइकिल से टक्कर होने के बाद अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बच्चियों समेत एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। हरदत्त गिरन्ट थाना प्रभारी निरीक्षक महिमा नाथ उपाध्याय ने बताया कि घटना सोमवार सुबह 8.30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि बहराइच जिले के रिसिया थानाक्षेत्र के मंगलपुरवा गांव निवासी विजय वर्मा अपनी पत्नी व एक वर्षीय बेटी के साथ अपनी बहन व उसके दो बच्चों को बाइक से रूपईडीहा छोडने के लिए निकला था।