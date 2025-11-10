फिल्म दृश्यम स्टाइल में पत्नी का मर्डर; पति ने बॉक्स में रखी लाश और लगाई आग, नदी में फेंक आया राख

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने पहले से तैयार बड़े लोहे के बॉक्स में शव रखा, उसमें पहले से जमा लकड़ियों से आग लगाई और बाद में राख को पास की नदी की तलहटी में फेंक दिया। उसने बॉक्स को खुरचकर भी साफ कर दिया।

महाराष्ट्र के पुणे में बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म दृश्यम से प्रेरित सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर सभी सबूत मिटाने की कोशिश की। उसकी पहचान समीर पुंजाबराव जाधव के रूप में हुई है, जिसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने हत्या की साजिश रचते समय फिल्म से प्रेरणा ली थी। समीर स्वामी संकुल अपार्टमेंट में रहता था और ऑटोमोबाइल गैरेज चलाता था। वह ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा धारक है। उसकी पत्नी अंजली समीर जाधव निजी स्कूल में टीचर थी।

पुलिस जांच में पता चला कि समीर का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था। वह पत्नी को बदनाम करने के लिए अपने दोस्त के फोन से उसे मैसेज भेजकर झगड़े पैदा करता था। पुलिस के अनुसार, समीर ने 26 अक्टूबर को अपनी साजिश को अंजाम दिया। दंपति खेड़ शिवापुर के पास मरियाई घाट घूमने गए थे। लौटते समय समीर अंजली को शिंदेवाड़ी के गोगलवाड़ी फाटा में किराए पर लिए गोदाम ले गया। वहां खाना खाते समय उसने अंजली का गला घोंटकर हत्या कर दी।