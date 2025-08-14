Maharashtra Politics Saamna Editorial Devendra Fadnavis Eknath Shinde Ajit Pawar Uddhav Thackeray Sanjay Raut जनता की भलाई नहीं, केवल आपसी लड़ाई; उद्धव गुट का फडणवीस सरकार पर निशाना, शिंदे पर भी तंज, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Maharashtra Politics Saamna Editorial Devendra Fadnavis Eknath Shinde Ajit Pawar Uddhav Thackeray Sanjay Raut

Maharashtra Politics: उद्धव गुट ने सामना के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता में बैठे तीनों गुट आपसी खींचतान में ही उलझे हुए हैं, उन्होंने राज्य में विकास के लिए कुछ नहीं किया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:49 AM
उद्धव ठाकरे गुट ने राज्य की फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया कि सरकार में शामिल तीनों घटक दल जनता की भलाई से ज्यादा खुद के स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। इतना ही नहीं वह जनता की भलाई को लेकर कोई काम करना ही नहीं चाहते बल्कि बस एक-दूसरे की टांग खींचने और एक-दूसरे की चाल को सुलझाने में ही लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस खींचतान का प्रमुख किरदार बताते हुए उन्हें सरकार के भीतर आंतरिक असंतोष का स्वयंभू ब्रांड एंबेसडर बताया गया है।

उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए लिखा गया, "वह (एकनाथ शिंदे) सरकार के अंदर आंतरिक असंतोष के ब्रांड एंबेसडर हैं, वह लगातार गुस्सा रहते हैं और इसे दिखाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। इसी गुस्सा दिखाने के चक्कर में वह मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आए। इसकी जगह पर वह सीधे श्रीनगर पहुंच गए। वह वहां क्यों गए इसका कोई जवाब नहीं है।"

शिंदे पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि शिंदे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में सबसे बेहतर स्थिति में हैं। उनके पास शहरी विकास, आवास, सड़क परियोजनाएं हैं। लेकिन वह कभी भी इनकी चिंता करते नहीं देखे गए। आखिर वह सज्जन इन पर ध्यान ही कब देते हैं।

भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया कि भाजपा और उसके दोनों सहयोगी लगातार आपस में उलझे हुए हैं। सामना के मुताबिक, "भाजपा नेता और जल संसाधन विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर जमकर निशाना साधा और दादा की 'जनता की बेइज्जती' उजागर की। इसके अलावा विधायक निधि और विभागों को दिए जा रहे मंत्रालयों को संभाल रहे पवार गुट की शिंदे गुट के मंत्रियों और नेताओं के साथ भी तू-तू, मैं-मैं जारी है। फडणवीस और शिंदे के बीच में भी सब ठीक नहीं है। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री ने शिंदे के एक पैंतरे की काट करते हुए मंत्रियों को आदेश दिए कि फाइलों को सीधे उनके पास ही भेजा जाए। इससे पहले शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों को आदेश दिया था कि फाइलें उनके माध्यम से ही मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएं।

