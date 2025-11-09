Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Politics Land dispute case involving Ajit Pawar son Parth Pawar Devendra Fadnavis
जांच जारी है, जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी; बेटे से जुड़े भूमि विवाद पर डिप्टी सीएम अजित पवार

संक्षेप: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर उनका कोई निकट सहयोगी या रिश्तेदार उनका नाम लेकर कोई गलत बयान देता है, तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए।

Sun, 9 Nov 2025 10:00 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे से जुड़े भूमि सौदा विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक मचाई हुई है। रविवार को डिप्टी सीएम ने इस मामले में अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि एक भी रुपए के लेन-देन के बिना दस्तावेज पंजीकृत कैसे हो गए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए आशंका जताई की आगामी निकाय चुनाव के चलते यह साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के समिति गठित कर दी है, जांच जारी है, जल्दी ही सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी।

इस पूरे विवाद को लेकर जांच की करवाने की बात करने वाले डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले की जो भी सच्चाई होगी वह जल्दी ही सभी के सामने आ जाएगी। पुणे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जांच शुरू हो गई है और सच्चाई जल्द ही जनता के सामने आ जाएगी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि एक रुपये के लेन-देन के बिना कोई दस्तावेज़ कैसे पंजीकृत हो सकता है? हमें एक महीने के अंदर पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति ने यह पंजीकरण किया है, उसने वास्तव में ऐसा क्यों किया।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच समिति गठित की है।

एनसीपी प्रमुख ने अधिकारियों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर उनका कोई निकट सहयोगी या रिश्तेदार उनका नाम लेकर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि अगर मेरे करीबी कार्यकर्ता या रिश्तेदार मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कहते हैं, और यदि यह नियमों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।"

चुनाव आते हैं, आरोप लगते जाते हैं: अजित पवार

डिप्टी सीएम ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निकाय चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है, उनके खिलाफ आरोपों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, "इससे पहले भी मेरे खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। तब से 15 से 16 साल हो गए हैं। जब भी चुनाव आते हैं, हमारे खिलाफ कई आरोप लगाए जाते हैं। हम पारदर्शी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं, लोग जमीन के सौदों को सामने लाकर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।’’ गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव दो दिसंबर को प्रस्तावित हैं।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला पुणे के पॉश मुंधवा इलाके में 40 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। यह जमीन 300 करोड़ रुपये में एक कंपनी को बेच दी गई थी, इस कंपनी में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के पास सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इस सौदे को लेकर अनियमितताओं और जरूरी मंजूरी नहीं होने के आरोप लगे हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जमीन का बाजार मूल्य 1,800 करोड़ रुपये था।

अभी तक क्या हुआ?

अमाडिया एंटरप्राइजेज से जुड़े जमीन सौदे के संबंध में फिलहाल पुलिस ने हस्ताक्षरकर्ताओं और विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, पुलिस ने पार्थ पवार को नामजद नहीं किया है, लेकिन फर्म में हिस्सेदार उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रजिस्ट्रार कार्यालय के महानिरीक्षक द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपियों में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी (जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि के 272 ‘मालिकों’ का प्रतिनिधित्व किया) और उप-रजिस्ट्रार आरबी तारू शामिल हैं, जिन पर कथित गबन और धोखाधड़ी का आरोप है।

आपको बता दें, इस विवाद में बेटे का नाम सामने आने से हो रही आलोचना के बाद पवार ने घोषणा की थी कि पार्थ की कंपनी द्वारा जारी किए गए बिक्री दस्तावेजों को रद्द कर दिया है। उन्होने कहा कि पार्थ को इस बात की जानकारी नहीं थी, कि यह जमीन सरकारी है। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी को लेनदेन रद्द कराने के लिए दोगुनी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी, जो 42 करोड़ रुपये के बराबर है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Ajit Pawar Devendra Fadnavis
