उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के दलबदल पर खुलकर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा- मेरी भूमिका... बताई वजह

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सभी छह सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कर लिया। इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ होने की चर्चा जोरों पर है। आइये जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा...

महाराष्ट्र राजनीति में सियासी भूचाल जारी है। शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। उनके छह लोकसभा सांसदों ने खुली बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कर लिया। इस घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे भाजपा का रणनीतिक हाथ है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि उन्होंने शिंदे गुट को इस बगावत में खुलकर मदद की।

इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक निजी चैनल से बात करते हुए खुलकर अपना पक्ष रखा। इंटरव्यू के दौरान उनसे सीधे सवाल पूछे गए कि क्या इस बगावत में आपकी भूमिका कितनी थी? बिना आपके समर्थन और मदद के तो यह सब संभव ही नहीं होता। क्या आपने इन सांसदों को तोड़ने में मदद की?

इस पर फडणवीस ने कहा कि देखिए, ऐसे अभियानों और राजनीतिक घटनाक्रमों में यह बताना जरूरी नहीं होता कि क्या हुआ, किसने किया और कैसे किया। मैं सिर्फ इतना स्पष्ट कर सकता हूं कि हमारे सहयोगी दल ने यह कदम उठाया और उन्हें हमारा पूरा समर्थन प्राप्त था। हमने उन्हें आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किया है। इससे ज्यादा जानकारी देना अभी उचित नहीं होगा।

वहीं, जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि सांसदों में फूट डालने और उन्हें शिंदे गुट में लाने में धनराशि की क्या भूमिका थी, तो फडणवीस ने इसका भी विस्तार से जवाब दिया।

महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि धनराशि इस फूट का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह केवल पैसा तक सीमित नहीं है। इसमें कई आयाम शामिल हैं। कुछ सांसदों को विभिन्न विकास परियोजनाओं, अवसंरचना संबंधी कार्यों, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय कार्यालयों से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहिए था। सत्ताधारी दल होने के नाते हम अपने विधायकों और सांसदों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन देने का प्रयास हमेशा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही एकमात्र वजह है।

इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि मूल कारण नेतृत्व की नाकामी है। जब कोई सांसद या विधायक यह महसूस करता है कि जिस नेतृत्व के अधीन वह काम कर रहा है, वह उसका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता, तो स्वाभाविक रूप से वह बदलाव की ओर जाता है। राजनीति में भविष्य सबको साफ दिखता है। अगर उन्हें लगता है कि वर्तमान नेतृत्व में उनका विकास रुका हुआ है, कोई नई संभावनाएं नहीं हैं, या उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा, तो वे उस जगह की ओर रुख करते हैं जहां उन्हें बेहतर भविष्य नजर आता है।

फडणवीस ने आगे कहा कि यह सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि भविष्य की लड़ाई है। सांसद सोचते हैं कि क्या उनके वर्तमान नेता उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या वे उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं? जब जवाब नकारात्मक होता है, तो वे नई राह चुन लेते हैं।