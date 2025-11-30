ठाणे में भाजपा-शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में बेकाबू हुआ तनाव

संक्षेप: भाजपा और शिवसेना के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव रविवार को खुलकर सड़कों पर उतर आया, जब डोंबिवली में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में दोनों सहयोगी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।

भाजपा और शिवसेना के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव रविवार को खुलकर सड़कों पर उतर आया, जब डोंबिवली में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में दोनों सहयोगी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माना जा रहा है कि यह झड़प 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले कुछ पदाधिकारियों को अपनी-अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर चले आ रहे विवाद का परिणाम है। पुलिस के अनुसार, यह घटना कुंभारखानपाड़ा क्षेत्र में गणेश घाट सौंदर्यीकरण कार्य के उद्घाटन के दौरान हुई।

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में भाजपा छोड़कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए पूर्व पार्षद विकास म्हात्रे के समर्थकों ने स्थानीय विधायक रवींद्र चव्हाण के वहां पहुंचते ही शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और हाथापाई की कोशिश की। हालांकि, पहले से तैनात पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू में कर लिया।