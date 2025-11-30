Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Politics BJP and Shiv Sena workers face to face in thane
ठाणे में भाजपा-शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में बेकाबू हुआ तनाव

ठाणे में भाजपा-शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में बेकाबू हुआ तनाव

संक्षेप:

भाजपा और शिवसेना के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव रविवार को खुलकर सड़कों पर उतर आया, जब डोंबिवली में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में दोनों सहयोगी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।

Sun, 30 Nov 2025 09:02 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाजपा और शिवसेना के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव रविवार को खुलकर सड़कों पर उतर आया, जब डोंबिवली में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की उपस्थिति में दोनों सहयोगी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माना जा रहा है कि यह झड़प 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले कुछ पदाधिकारियों को अपनी-अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर चले आ रहे विवाद का परिणाम है। पुलिस के अनुसार, यह घटना कुंभारखानपाड़ा क्षेत्र में गणेश घाट सौंदर्यीकरण कार्य के उद्घाटन के दौरान हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में भाजपा छोड़कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए पूर्व पार्षद विकास म्हात्रे के समर्थकों ने स्थानीय विधायक रवींद्र चव्हाण के वहां पहुंचते ही शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और हाथापाई की कोशिश की। हालांकि, पहले से तैनात पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू में कर लिया।

दरअसल, भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच काफी समय से खटास चल रही है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर नेताओं व कार्यकर्ताओं की खरीद-फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। इसी मतभेद के चलते इस महीने की शुरुआत में मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के मंत्री शामिल नहीं हुए थे। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने एक-दूसरे की पार्टी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को न लाने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए नाजुक शांति कायम हुई थी, लेकिन अब वह भी टूटती दिख रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।