गुजरात के सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, "शिवसेना के कुल 40 विधायक यहां मौजूद हैं। हम बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे।" वहीं, असम में भाजपा विधायक सुशांत बोरगोहेन ने कहा, ''मैं उन्हें (गुजरात के सूरत से शिवसेना विधायक) लेने आया था। कितने विधायक आए हैं, यह मैंने नहीं गिना। मैं यहां निजी संबंधों के लिए आया हूं। उन्होंने किसी कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया है।''

Assam: Shiv Sena leader Eknath Shinde and other party MLAs reach Guwahati airport from Surat, Gujarat. pic.twitter.com/Z8r0bfjejy