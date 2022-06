महाराष्ट्र में जारी संकट के बीच भाजपा ने पहली बार सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि मैं अब भी दो से तीन दिन तक विपक्ष में हूं। उनके इस बयान को सरकार बनाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

Tope sahib, I've been a Central minister for 2.5 yrs, you're a state minister, so whatever you want to do, do it soon. I'm still in opposition for next 2-3 days, so I will present my views before you (as opposition leader): BJP leader & MoS Railways Raosaheb Danve in Jalna y'day pic.twitter.com/1Vn19TWIws