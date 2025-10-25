Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Police says life of woman doctor who died by suicide in Satara could saved
'महिला डॉक्टर की जान बच जाती अगर...', सतारा आत्महत्या मामले पर पुलिस का बड़ा बयान

'महिला डॉक्टर की जान बच जाती अगर...', सतारा आत्महत्या मामले पर पुलिस का बड़ा बयान

संक्षेप: पुलिस ने प्रशांत बांकर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम डॉक्टर की हथेली पर लिखे सुसाइट नोट में लिखा हुआ था। उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उप-निरीक्षक गोपाल बडने ने कई बार उससे दुष्कर्म किया।

Sat, 25 Oct 2025 02:15 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र पुलिस ने सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले पर शनिवार को बड़ा बयान दिया। पुलिस के मुताबिक, लेडी डॉक्टर की जान बचाई जा सकती थी, अगर उनकी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की गई होती। मृतका ने अपनी हथेली पर लिखे नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) और एक अन्य व्यक्ति का नाम लिया था। 29 वर्षीय यह महिला सतारा के फलटण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में संविदा पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। गुरुवार रात को शहर के एक होटल के कमरे में वह फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी।

ये भी पढ़ें:बंधुआ बनकर रहेंगे तो RJD में नहीं मिलेगा सम्मान, मुसलमानों से बोले चिराग पासवान

सतारा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैशाली कडुस्कर ने शनिवार को कहा कि महिला अधिकारी के रूप में वह इस घटना से दुखी और व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती या डॉक्टर ने खुद किसी को अपनी पीड़ा के बारे में बताया होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, 'अगर उस महिला डॉक्टर की शिकायत पर समय पर कार्रवाई की गई होती या यदि उन्होंने स्वयं किसी को उनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया होता तो शायद आज उनकी जान बचाई जा सकती थी।' उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से काफी दुखी हूं।

हथेली पर लिखा सुसाइट नोट

पुलिस ने प्रशांत बांकर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम डॉक्टर की हथेली पर लिखे सुसाइट नोट में लिखा हुआ था। उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उप-निरीक्षक गोपाल बडने ने कई बार उससे दुष्कर्म किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। दोनों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बांकर उस मकान के मकान मालिक का बेटा है जहां डॉक्टर रहती थी। लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले उसे फोन करके बातचीत की थी। जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद उप-निरीक्षक बडने को सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Lady Doctor Death
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।