'महिला डॉक्टर की जान बच जाती अगर...', सतारा आत्महत्या मामले पर पुलिस का बड़ा बयान
महाराष्ट्र पुलिस ने सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले पर शनिवार को बड़ा बयान दिया। पुलिस के मुताबिक, लेडी डॉक्टर की जान बचाई जा सकती थी, अगर उनकी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की गई होती। मृतका ने अपनी हथेली पर लिखे नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) और एक अन्य व्यक्ति का नाम लिया था। 29 वर्षीय यह महिला सतारा के फलटण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में संविदा पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। गुरुवार रात को शहर के एक होटल के कमरे में वह फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी।
सतारा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैशाली कडुस्कर ने शनिवार को कहा कि महिला अधिकारी के रूप में वह इस घटना से दुखी और व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती या डॉक्टर ने खुद किसी को अपनी पीड़ा के बारे में बताया होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, 'अगर उस महिला डॉक्टर की शिकायत पर समय पर कार्रवाई की गई होती या यदि उन्होंने स्वयं किसी को उनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया होता तो शायद आज उनकी जान बचाई जा सकती थी।' उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से काफी दुखी हूं।
हथेली पर लिखा सुसाइट नोट
पुलिस ने प्रशांत बांकर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम डॉक्टर की हथेली पर लिखे सुसाइट नोट में लिखा हुआ था। उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उप-निरीक्षक गोपाल बडने ने कई बार उससे दुष्कर्म किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। दोनों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बांकर उस मकान के मकान मालिक का बेटा है जहां डॉक्टर रहती थी। लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले उसे फोन करके बातचीत की थी। जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद उप-निरीक्षक बडने को सेवा से निलंबित कर दिया गया है।