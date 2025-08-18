Maharashtra News Tehsildar Prashant Thorat suspended for singing a song while sitting on a chair, video goes viral अपनी विदाई समारोह में गाना गुनगुनाना तहसीलदार को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर हुआ सस्पेंड, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra News Tehsildar Prashant Thorat suspended for singing a song while sitting on a chair, video goes viral

अपनी विदाई समारोह में गाना गुनगुनाना तहसीलदार को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर हुआ सस्पेंड

Maharashtra News: महाराष्ट्र में एक तहसीलदार को अपनी विदाई समारोह में कुर्सी  पर बैठकर गाना गाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के मुताबिक यह सिविल सेवा नियमों के विरुद्ध है, इससे प्रशासन की छवि खराब होती है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 12:19 PM
share Share
Follow Us on
अपनी विदाई समारोह में गाना गुनगुनाना तहसीलदार को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर हुआ सस्पेंड

महाराष्ट्र के एक अधिकारी को अपनी विदाई समारोह आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर बॉलीवुड गाना गुनगुनाना महंगा पड़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। वायरल वीडियो के मुताबिक तहसीलदार प्रशांत थोराट 1981 में आई अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म याराना का एक हिट गाना 'यारा तेरी मेरी यारी को' गाते हुए रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में प्रशांत थोराट एक कुर्सी पर बैठ दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक बोर्ट भी लगा है जिस पर तालुका मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है।

वीडियो रिकॉर्ड होने के दौरान प्रशांत थोराट नांदेड़ जिले के उमरी में तैनात थे। यहां से उनका ट्रांसफर लातूर जिले के रेनापुर गांव में किया गया था। चूंकि यह दोनों क्षेत्र एक ही संभाग में आते हैं, इसलिए उन्होंने उसी दिन अपनी नई पोस्टिंग को संभाल लिया था। लेकिन 8 अगस्त को उमरी थाना क्षेत्र में थोराट के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह गाना गाया।

सोशल मीडिया पर आलोचना

थोराट का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग जहां थोराट का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं तो वहीं कई लोग उन्हें नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक वरिष्ठ और जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कुर्सी का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं कई लोगों ने यह कहकर थोराट का बचाव किया कि थोड़ा बहुत मनोरंजन करने का अधिकार सभी का होता है।

एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर नांदेड़ कलेक्टर उच्च अधिकारियों तक इसकी रिपोर्ट पहुंचाई। इसके बाद थोराट को इस व्यवहार के लिए और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम, 1979 का उल्लंघन बताया। बाद में उच्च अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए थोराट को निलंबित कर दिया।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)